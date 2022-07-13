Bir Sonraki ABD Konut Krizi Hakkında Bilmeniz Gereken Beş Şey

Yükselen faiz oranlarına rağmen Amerika Birleşik Devletleri'ndeki gayrimenkuller güçlü kalmaya devam ederken, Al Jazeera'nın görüştüğü piyasa analistleri, bir sonraki konut krizinin ev sahibi olmayan Amerikalılar etrafında yoğunlaşacağını tahmin ediyor.

New York merkezli bir araştırma firması olan Moody's Analytics'in baş ekonomisti Mark Zandi, Al Jazeera'ya “Bu, ileriye dönük büyük sorunumuz” dedi. “Ev fiyatlarında bir düşüş olmayacak; insanları servet inşa edebilmeleri için ev sahibi olmaya yönlendirecek. Gençlerin çok zorlanacağını düşünüyorum.”

Ekonomik yelpazedeki milyonlarca Amerikalı evden çalışırken daha fazla alan arayışına girerken, koronavirüs pandemisi bir ev satın alma çılgınlığına yol açtı. Düşük faiz oranları satın alma çılgınlığını körükledi.

Washington, Seattle'da bir teknoloji emlak piyasası şirketi olan Zillow'da ekonomist olan Nicole Bachaud, “Çok az eviniz ve onları satın almaya çalışacak çok sayıda insanınız vardı” dedi.

ABD Federal Rezervi, kaçak enflasyonla mücadele etmek için faiz oranlarını yükselttiğinden , bir ev satın almak son zamanlarda çok daha pahalı hale geldi . 30 yıllık ipotek oranları , Ocak 2021'de yüzde 2,65'e düştükten sonra yakın zamanda yüzde 6'ya yaklaştı.

Ve emlakçılar , konut piyasasında şimdiden çatlaklar gördüklerini söylüyorlar.

New York'ta bir komisyoncu acentesi olan Compass'ın emlakçısı David Berger, “Fiyat indirimlerini öncekinden biraz daha sık görüyoruz” dedi. "Listelerin bir yıldan biraz daha uzun bir süre, hatta altı ay önce bile piyasada kaldığını görüyoruz."

Enflasyon, S&P 500'ün yüzde 20 düşmesinden sonra Wall Street'te bir ayı piyasası , serbest düşen kripto para birimleri, Ukrayna'daki savaş ve yüksek yakıt ve gıda fiyatları 2007-2008 emlak çöküşünün anılarını uyandırabilir, ancak uzmanlar Al Jazeera'nın konuştuğunu söyledi. piyasa bu sefer çok farklı. İşte bilmeniz gereken beş şey:

1. 2007-2008 mali krizinde gördüğümüz gibi bir konut kazası beklemeyin

Moody's'ten Zandi, 2005 ve 2006'da ABD bankalarının “düşük kaliteli borçlulara” çok düşük kredi notlarıyla borç para verdiğini açıkladı. Borçlular iki yıllık ayarlanabilir ipotekler için kaydoldular, bu da kredilerinin zayıf olması nedeniyle faiz oranlarının iki yıl sonra artacağı anlamına geliyordu. İpotek komisyoncuları, değerleme uzmanları ve emlakçıların kredileri güvence altına almak için yaptıkları dolandırıcılık da yaygındı .

Subprime mortgage krizi, temerrütlerin artmasına ve nihayetinde büyük fiyat düşüşlerine neden oldu. Bu ipotekler, ticarete konu bir finansal varlık veya menkul kıymetler halinde paketlenip küresel piyasada satıldığından, konut tsunamisi küresel piyasaları vurdu.

2. Hayır, konut fiyatları düşmeyecek

Zillow'a göre , ABD'deki ortalama bir evin fiyatı bir yıl öncesine göre yüzde 20,7 artarak 350.000 dolar.

Bachaud Al Jazeera'ya “Birçok insan 'Çok fazla büyüme gördük, buradan aşağı inmek zorunda' diye düşünüyor” dedi. “Fakat gerçekten gördüğümüz şey, faiz oranları bu kadar hızlı yükselmeseydi, işler beklediğimizden biraz daha hızlı dengelenmeye başlıyor.”

3. İnsanlar artık evlerini de satmaya daha az istekli olacak

Uzmanlar, konut fiyatlarındaki değerlenmenin en az 2022'nin sonuna kadar çift hanelerde kalmasının beklendiğini söyledi. Washington, DC merkezli bir düşünce kuruluşu olan American Enterprise Institute'a göre, şu anda yıllık ev takdiri yüzde 17'de .

Bachaud, "Ancak yüzde 10'luk bir ev takdiri, son iki yılda yüzde 20'lik ev sahiplerinin gördüğünden çok daha farklı hissettirecek" dedi.

4. Amerikan rüyası bir ev sahibi olmak, gençlerin boş bir rüyası olabilir

1981 ve 1996 yılları arasında doğan Millennials, mevcut konut eksikliği, fiyat artışları, ücret durgunluğu ve hızla artan öğrenci borçları nedeniyle ev sahipliğinden mahrum bırakılıyor.

5. Şu anda çok fazla belirsizlik var

S&P 500 , 1970'den bu yana en kötü ilk altı ayını yaşayarak 2022'de ayı piyasasına girdi. Kripto para birimleri, dünyanın en büyük dijital parası olan Bitcoin ile bu yıl yüzde 55'ten fazla kaybederek düştü.

Tedarik zinciri sorunları ve artan gıda ve yakıt maliyetlerini bir araya getiren Ukrayna'daki savaş, Amerikalıları harcama alışkanlıkları konusunda temkinli ve temkinli yapıyor. Bu faktörler aynı zamanda birinin ev satın almak gibi büyük bir satın alma kararı vermesini de etkiler.