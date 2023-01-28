Bir simit parası olan 5 TL'de şoke eden gerçek! Hemen kontrol edin! Aslında elinizde bir servet taşıyor olabilirsiniz

Hemen kontrol edin! Aslında elinizde bir servet taşıyor olabilirsiniz. Bir simit parası olan 5 TL'de şoke eden gerçek! Günümüzde hatalı basım şeklinde olan banknotlar bir servet değeri taşıyabiliyor. Çok sayıda vatandaş haber bültenlerinde 5 TL deyip geçmeyin, kontrol edin gibi haberleri gördükten sonra paranın sağ üst köşesinde olan tutarı daha iyi incelemeye başlamışlardır.

Zira bu şekilde hatalı basılan paraları elinde tutan kişiler yüksek rakamlar karşılığında paraları koleksiyonerlere satabiliyor. Bu paraları bir şekilde eline geçiren kişiler çoğu kez paraların sahte olduğunu düşünebiliyor. Fakat bankaya gittiklerinde esas gerçek ortaya çıkıyor. Vatandaşlar paraların hiçbir şekilde sahte olmayıp, sadece hatalı basımdan kaynaklanmakta olduğunu ancak bankaya gittiklerinde banka memurlarından öğreniyorlar.

Her ülkenin merkez bankalarında basımı yapılan paralarda kimi zaman bu şekilde basım hatası olabilir. Fakat kimi kişiler bu konularda çok dikkatli olduğu için durumu hemen fark ederek paraları koleksiyoncular için ellerinde tutabiliyor. Bursa’da yaşayan bir kişi ATM’den çekmiş olduğu 5 TL nin banknotta hata fark edince parayı online olarak satışa sunuyor ve 75.000 TL'ye alıcı buluyor.

Bu gibi olaylardan sonra vatandaşlar artık ATM’den çektikleri her paraya dikkatle bakarak cüzdanlarına koyuyor. Zira bu şekilde farklı banknotlarda da hatalı basım olabileceğini düşünüyorlar. Bu gibi haberlerin gerek yazılı basında gerekse sanal ve sosyal medya platformlarında fazla şekilde yayılması vatandaşları bu şekilde düşüncelere itmektedir.

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