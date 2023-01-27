2023 Tarım Kredi market kataloğunda indirim gelen ürünler kapıda kuyruk yapacak! 15.50 TL, 66,99 TL'ye düştü!

15.50 TL, 66,99 TL'ye düştü! 2023 Tarım Kredi market kataloğunda indirim gelen ürünler kapıda kuyruk yapacak! 2017 senesi Mart ayında kontrollü bir şekilde piyasaya çıkan Tarım Kredi Marketleri’nin temel amacı dalgalanan fiyatlar nedeniyle ihtiyaçlarını karşılamada zorlanan vatandaşa düşük fiyatlı ürünler sunmak. Tarım Kredi Kooperatifi düşük fiyatları ve yaptığı indirim kampanyalarıyla sık sık gündeme gelmektedir. Fiyatları diğer zincir marketlere göre oldukça düşük seviyede olan Tarım Kredi Kooperatifi müşterilerinin yoğun talebini karşılamaya çalışmaktadır. Bu amaç doğrultusunda da her geçen gün şubelerini arttırmaktadır.

Fiyatları İndirdik!

Ocak ayı içerisinde 2 kere “ Fiyatları İndirdik! “ kampanyasıyla vatandaşın karşısına çıkan zincir market vatandaşın isteğini karşılıksız bırakmadı. 2017 senesinde kontrollü bir şekilde piyasaya çıkan market zinciri bir anlamda piyasadaki dalgalanmayı düzeltmeyi amaçlıyor.

Devlet destekli bir kurum olan Tarım Kredi Marketleri müşterilerinin oldukça fazla olan talebini karşılamaya çalışıyor ve şubelerini arttırıyor. Şirketin kendi markası olan TK markası bünyesinde birçok ürün tüketiciyle buluşuyor. TK Süt 1 LT 15.50 TL, TK Taze Kaşar 135 TL, TK Siyah Çay 66,99 gibi cazip fiyatlarla müşterinin karşısına çıkıyor.

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