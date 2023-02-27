Bir kere başvuru yapan kişilerin hesaplarına ve IBAN numaralarına 20.000 TL ödenecek

Denizbank tarafından başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında uygun faizlerle kredi kullanmak isteyen tüm bireysel müşterileri için hızlı bir şekilde ödemeler gerçekleştirileceği ve banka hesabı olması durumunda, şubelere gitmeden, ödemeler alabileceği açıklandı.

Denizbank tarafından 2023 yılı içerisinde yapılan kampanyalarda en çok tercih edilen de 20000 TL'ye kadar ödeme verilecek olan bu kredi kampanyasından faydalanmak isteyen tüm vatandaşlara belirli kredi politikalarına uygun olmaları durumunda işlemleri gerçekleştirerek gelir belgesiz ve düşük faizli kredi ödemeleri veriliyor. Denizbank hesabınızın olması durumunda bu kredileri, mobil uygulamalar üzerinden 7 24 alabilir ve ihtiyaç kredinizi bu şekilde de kullanabilirsiniz. Denizbank, hesabı olan tüm vatandaşlar nakit kredi kullanmak istiyorlarsa, başvuru şartlarına uygun olmaları halinde işlemlerini gerçekleştirerek, diledikleri zaman, ödemelerden faydalanabiliyor.

Denizbank kredi başvurusu şartları nelerdir?

Denizbank üzerinden kredi başvurusu yapmak isteyen kişilerin öncelikli olarak banka kredi puanı yüksek olması gerekmektedir. Denizbank kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, banka kredi puanı 1400 ve üzerinde olan tüm vatandaşlar, ihtiyaç kredisi başvurularına isterlerse banka şubelerinden, isterlerse de cep telefonları üzerinden SMS atarak yapabiliyor. Bireysel müşteri olan tüm vatandaşların, 18 yaşından büyük olmaları durumunda kredi başvuruları aşağıdaki yöntemler ile birlikte yapılmaktadır.

Denizbank kredi başvuruları nasıl yapılır?

Kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, Denizbank üzerinden SMS ile hemen sonuç alabileceğiniz bir kredi paketi sizlere sunmaktadır. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız kredim TC kimlik ve doğum tarihinizi gün ay yıl olarak yazarak bu mesajı 32 80 numarasına gönderebilirsiniz. 32 80 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında ihtiyaç kredisi ödemeleri, sizleri hızlı birşekilde sunulur ve Denizbank tarafından, sizleri nekadar onay alacağınız hakkında bilgilerde verilmektedir.

Denizbank, yapmış olduğu bu kampanyada ihtiyaç kredisi ödemesi alacak olan vatandaşlara duyuru yaptı ve isteyen vatandaşlar, mobil uygulamalar üzerinden de kredi alabilecek. Denizbank hesabınızın olması durumunda bankanın mobil uygulamasına giriş yapabilir ve buradan, Denizbank, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz. Denizbank, mobil uygulaması üzerinden yapılan başvurularda gelir belgesiz ve masrafsız kredi seçeneklerinden yararlanırsınız.