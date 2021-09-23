Bir Kadın, Messenger Aracılığıyla Facebook Arkadaşı İçin Bebek Sahibi Olmayı Kabul Etti

Massachusetts'li bir kadın ve eşi, ikisinin de çocuk taşıyamadığını öğrendiğinde, kadınlar yardım için Facebook arkadaşlarına döndü.

“[Nişanlım] ve benim için bir bebek çıkarmak isteyen kim?!” Mahkeme belgelerine göre, Massachusettsli kadın 2017'nin başlarında gönderiyi paylaştı.

Özel bir mesaj alması uzun sürmedi. Nişanlısıyla çocukluk arkadaşı olduğunu söyleyen bir kadın, "Hey, [nişanlısıyla] bir bebek konusunda ciddi olsaydınız... o zaman yapardım" diye yazdı.

Erkek arkadaşından bir bebek sahibi olmayı ve çocuğu kendi çocukları gibi büyütebilmeleri için velayeti kadınlara vermeyi teklif etti. Kadınların ona ödeme yapması veya tıbbi masraflarını karşılaması gerekmeyecek, dedi.

"Bazı insanlar bunu yapamayacaklarını söylüyorlar, yoksa bir bebekten vazgeçmenin kalpsizce olacağını söylüyorlar," diye devam etti, "Ama değil, çünkü yardımı olurdu."

Mahkeme belgelerinde adı geçmeyen kadınlar, şahsen görüşmeden veya avukatları dahil etmeden, gayri resmi bir taşıyıcı annelik olarak gördükleri şeyi kabul ettiler. Ancak, biyolojik ebeveynlerin bebeği geri istediklerine karar verdikleri Aralık 2017'de çocuğun doğumundan sonra taraflar arasındaki ilişki soğudu.

Ardından gelen, vitriol ve düşmanlığa dönüşen sert bir velayet savaşıdır. Üç yıl sonra yasal süreç devam ediyor. En son gelişme 22 Temmuz'da, bir mahkeme yargıcının biyolojik ebeveynlerin çocuğa bakmaya uygun olmadığına karar vermesinin ardından bir eyalet temyiz mahkemesinin Massachusettsli kadın lehine karar vermesiyle geldi.

Mahkeme kayıtlarında takma adla "Keanu'nun Koruyuculuğu" olarak tanımlanan dava, her iki tarafı da çocuk sahibi olmak için geleneksel olmayan ve yetersiz düzenlemeleri nedeniyle uyaran temyiz mahkemesi hakimlerini şaşırttı.

“Trajik. Korkunç,” dedi yargıçlardan biri Şubat ayında sözlü tartışmalar sırasında. “Dava için sözüm yok. Ancak çocuğun iyiliği için uygun bir şekilde çözülmesi gerekiyor.”

Hukuk uzmanları “Keanu'nun Koruyuculuğu”nun bir ders kitabı taşıyıcı anneliğinden çok uzak olduğunu söylerken -çocuğun üreme yoluyla değil de cinsel ilişki yoluyla gebe kalması - dava devletin taşıyıcı annelik yasalarının bariz yokluğunu vurguladı, bir gözetim uzmanları Massachusetts çocuklarını riske attığını söylüyor .

Kâr amacı gütmeyen GLBTQ Legal Advocates and Defenders'ın kıdemli bir personel avukatı olan Polly Crozier'e göre, yirmi yıldır eyaletteki yargıçlar taşıyıcı anneliği tanımlayacak ve bir anlaşmazlıkta hangi yetişkinlerin yasal olarak çocuğun ebeveyni olarak kabul edildiğinin nasıl belirleneceğini ana hatlarıyla belirleyecek bir yasa çağrısında bulundular.