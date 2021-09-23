Tunus Cumhurbaşkanı Darbe Sürecini Genişletti

Tunus cumhurbaşkanı, eleştirmenlerin ülkenin demokratik çabalarına zarar veren cüretkar bir güç ele geçirme olarak tanımladığı şeyi genişletti. Bazı endişelerin ülkenin 2011 devriminde kazanılan kazanımları ortadan kaldırabileceği son aylarda yapılan bir dizi hamlenin sonuncusu.

Tunus'un Resmi Gazetesinde Çarşamba günü yayınlanan "istisnai önlemler" listesinde, Cumhurbaşkanı Kais Saied yetkilerini genişletti, ülkenin seçilmiş parlamentosunu askıya alma süresini uzattı ve potansiyel olarak yakın bir baskının uğursuz bir işareti olarak, konuşmacı Rached Ghannouchi'nin dokunulmazlığını kaldırdı.

Tedbirler, Bay Saied'e, eleştirmenlerin ülkenin anayasasının askıya alınması anlamına geldiğini söylediği kararnameyle karar verme yetkisi veriyor. Tunus Business News'de bir manşet, "Kais Saied, sorumlu olan tek kişi" dedi.

Açıklamasının ardından Perşembe günü dört Tunuslu parti, Bay Saied'in meşruiyetini kaybettiğini ve "darbe" olarak adlandırdıkları şeye son verilmesi çağrısında bulundu.

Tunus'un 2011 devrimi, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'yı kasıp kavuran otoriter yönetime karşı Arap ayaklanmalarının ilk dalgasıydı. On yıl sonra, göreceli bir başarı olarak kabul edilen tek kişidir. Ancak kalıcı ekonomik rahatsızlık, herhangi bir demokratik kazanımı ortadan kaldırmakla tehdit etti.

Emekli bir anayasa alimi olan Bay Saied, 2019 yılında ülkenin siyasi partilerinden bağımsız bir siyasi yabancı olarak cumhurbaşkanı seçildi. Kalıcı siyasi çıkmaz ve devam eden hükümet karşıtı protestoların ardından 25 Temmuz'da Tunus parlamentosunu askıya aldı.

Tunuslu lider, ülke içinde bulunduğu siyasi açmazı atlattıktan sonra demokratik normları geri getireceğini iddia ediyor. Ancak uğursuz işaretler şimdiden ortaya çıktı. Askeri bir mahkeme, İslamcı Karama partisinden iki milletvekilinin kısmen askeri hakime hakaretten tutuklanmasına karar verdi.

Bay Saied'in hükümeti ayrıca, Bay Saied'e karşı seçilmiş yetkilileri çeşitli suistimal türlerine bağlamaya yönelik ortak bir çabanın bir parçası olarak görünen başka bir milletvekili Lotfi Ali'yi yolsuzluk suçlamalarıyla tutukladı.

Pazartesi günü yaptığı bir konuşmada Bay Saied, 2011 ayaklanmasının kazanımlarını korumak için hamlelerini “düzeltici bir devrim” olarak şiddetle savundu. “Geri dönmek istedikleri parlamento bir savaş alanı, hakaret, küfür ve şiddet arenası oldu” dedi. “Oyların alınıp satıldığı bir pazara dönüştürülmüştü.”

Bu ayın başlarında Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri, diğer gelişmiş ülkeler tarafından yayınlanan ve Tunus'a hızla “seçilmiş bir parlamentonun önemli bir rol oynadığı anayasal düzene” geri dönmesi çağrısında bulunan bir bildiriye katıldı.