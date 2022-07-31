Bir hafta içinde kimlik numarası ile başvuru yapan kişilere 55.000 TL ödeme yapılacak

Bir hafta içinde nakit ihtiyacı olan vatandaşlar 55.000 TL 24 ay vadeli nakit kredi kullanmak istiyorlarsa Denizbank ve akbank'ın başlatmış olduğu kampanyaya katılarak işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Son zamanlarda yapılan Kredi kampanyalarından en çok tercih edilen bankaların listesinde bulunan Akbank ve Denizbank yaptıkları kampanyaları ile birlikte bireysel müşterilere yüksek limitli krediler vermeye devam ediyor.

Denizbank ve Akbank üzerinden yapılan kampanyada nakit ihtiyacı olan bireysel müşterilere 55.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi verilecek ve bu kredi için de isterlerse vatandaşlar kredi kartı borçlarının da kapatabilecektir.

Başvuru yapacak olan vatandaşların kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan sorgulamalar sonrasında kredi onayı alabilmeleri için banka kredi puanı 1400 ve üzerinde olması isteniyor.

Bankaların kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız sms ile ve internet üzerinden başvurularınızı 7/24 yapabilirsiniz.

Denizbank üzerinden başvuru yapmak isteyen vatandaşlara birden fazla kredi başvuru yöntemi sunmaktadır.

Denizbank üzerinden kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak 55.000 TL'ye kadar hemen onay alabilirsiniz.

Kredim yazın boşluk bırakın ve t.c kimlik numaranızı yazarak 3280 numarasına göndermeniz durumunda Denizbank üzerinden SMS ile kredi başvurusunda bulunmuş olursunuz.

Akbank üzerinden başvuru yapacak olan vatandaşlar ise eğer Akbank direkt uygulamasını kullanıyorlarsa SMS atmadan bu uygulama üzerinden 55.000 TL 24 ay vadeli ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor.

Akbank üzerinden sms ile başvuru yapmak isteyen vatandaşlar ise Cep telefonlarından Mesaj kısmına girdikten sonra kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak 4425 numarasına mesaj göndermesi gerekmektedir.

32 80 ve 44 25 numaralarını atmış olduğunuz mesaj sonrasında banka sizlere 36 ay vadeli Kredi değerlendirmesi 50.000 TL'ye kadar yaparken 55.000 TL onay almanız durumunda 24 ay vadeli Kredi kullanabilirsiniz.

Denizbank ve akbank'ın resmi internet sitelerine giriş yaparak buradan güncel kredi faiz oranlarını öğrenebilir ve kampanya detayları hakkında inceleme yapabilirsiniz.