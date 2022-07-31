Ziraat Bankası ve Vakıfbank 1 Ağustos itibariyle düşük faiz oranları ile 50.000 TL nakit kredi vereceğini açıkladı...

Ziraat Bankası ve VakıfBank bireysel müşteriler için 50.000 TL'ye kadar yeni bir kredi paketi hazırladı. Temmuz ayında olduğu gibi Ağustos ayında da düşük faiz oranları ile kredi imkânından faydalandıracak olan müşterilerine kendi Bankası üzerinde hesabı olması durumunda internet bankacılığı üzerinden kredi onayı verecek. Ziraat Bankası ve Vakıfbank 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara 36 ay vadeli Kredi imkanı sağlayacaktır. Temmuz ve Ağustos ayında düşük faiz oranları ile kredi kullanmak isteyen vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek istiyorlarsa Ziraat Bankası ve VakıfBank'ın yapmış olduğu kredi kampanyasına katılabilecek ve nakit kredi kullanabilecek.

Ziraat Bankası VakıfBank kredi kampanyası başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası ile birlikte Vakıfbank üzerinden kredi kullanmak isteyen vatandaşlar 36 ay vadeli olarak Kredi işlemlerine hızlı bir şekilde yapabilecek. 50.000 TL'ye kadar düşük faizi olarak verilecek bu kredilerin başvuruları bankaların resmi internet sitesi üzerindeki kredi başvuru formunu doldurarak yapılabilecek.

Kredi kullanmak isteyen vatandaşların kredi puanı 1.100 ve üzerinde olması durumunda banka üzerinden hızlı bir şekilde işlemlerini gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi alabilecektir. Kredi kullanmak isteyen vatandaşlar kredi puanı haricinde gelir durumuna bakılarak da uygun faizlerle kredi verilmektedir.

Sigortalı olarak çalışan vatandaşlar 36 ay vadeye kadar bu kredileri alırken Son işyerlerinde 6 aydır sigortalı olarak çalışıyor olması bankalar tarafından istenmektedir. Emekli olan vatandaşların kredi kullanabilmeleri için emekli maaşlarına bu bankalar üzerinden alması isteniyor. Belirtilen Kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız sadece bankanın internet sitesi üzerinden değil banka hesabınızın olması durumunda mobil uygulama ve internet şubesi üzerinden de kredi başvurusu yapabilecek 50.000 TL'ye kadar onay almanız durumunda ise bankaya gitmeden hesabınızı ödemeleri yatırabileceksiniz.