Afganistan'ın Ölümcül Deprem Geçmişi

Afganistan'da son 20 yılın en büyük depreminde yüzlerce kişi hayatını kaybetti .

Çarşamba gününün erken saatlerinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki sarsıntı, güneydoğudaki Paktika ve Khost eyaletlerinde yüzlerce evi yerle bir etti, en az 920 kişinin ölümüne ve yaklaşık 600 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Afganistan'ın uzun bir deprem geçmişi var, çoğu Pakistan sınırındaki dağlık Hindu Kush bölgesinde.

Aşağıda, son 30 yılda ölümlere neden olan güçlü depremlerin bir listesi bulunmaktadır: