Afganistan'ın Ölümcül Deprem Geçmişi
Ülkede ölümlere neden olan güçlü sarsıntılarla dolu uzun bir geçmişe sahip.
Güncel 22.06.2022 - 18:49 22.06.2022 - 18:52 Aslı Kılıç
Afganistan'da son 20 yılın en büyük depreminde yüzlerce kişi hayatını kaybetti .
Çarşamba gününün erken saatlerinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki sarsıntı, güneydoğudaki Paktika ve Khost eyaletlerinde yüzlerce evi yerle bir etti, en az 920 kişinin ölümüne ve yaklaşık 600 kişinin yaralanmasına neden oldu.
Afganistan'ın uzun bir deprem geçmişi var, çoğu Pakistan sınırındaki dağlık Hindu Kush bölgesinde.
Aşağıda, son 30 yılda ölümlere neden olan güçlü depremlerin bir listesi bulunmaktadır:
- 1991, Hindu Kush: Engebeli Hindu Kush'ta bir deprem Afganistan, Pakistan ve Sovyetler Birliği'nde 848 kişiyi öldürdü.
- 1997, Qayen: Afganistan ve İran sınırında 7.2 büyüklüğünde bir deprem her iki ülkede de 1.500'den fazla insanı öldürdü ve 10.000'den fazla evi tamamen yıktı.
- Şubat 1998, Takhar: Uzak kuzeydoğudaki Takhar eyaletinde meydana gelen depremde en az 2.300 kişi öldü, bazı tahminler 4.000'e kadar çıktı.
- Mayıs 1998, Takhar: Aynı bölgede 6.6 büyüklüğünde bir başka sarsıntı 4.700 kişiyi öldürdü.
- 2002, Hindu Kush: Mart 2002'de Hindu Kush'ta meydana gelen ikiz depremler toplam 1.100 kişiyi öldürdü.
- 2015, Hindu Kush: Afganistan'ın kayıtlı tarihinin en güçlülerinden biri olan 7.5 büyüklüğündeki bir deprem , Afganistan ve komşuları Pakistan ve Hindistan'da toplam 399 kişiyi öldürdü.
- Ocak 2022, Badgis: Batıdaki Badgis eyaletinin Qadis ilçesindeki sığ depremde en az 26 kişi öldü.