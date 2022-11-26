Binlerce haneden 18 yaşından büyük olanlara PTT kart üzerinden karşılıksız para veriliyor! 2.500 TL'nizi unutmayın

2.500 TL'nizi unutmayın... Binlerce haneden 18 yaşından büyük olanlara PTT kart üzerinden karşılıksız para veriliyor! On iki aylığına alınabilecek bu destek kapsamına girmek için başvuruların yapılması gerekiyor. E-devlet üstünden başvurular alınmaktadır. Onay alanlar PTT kartlarına yatacak parayı kullanabilecek. Bu koşullarda pek çok insan başvuruların nasıl olacağına ve hangi koşulların öne sürüleceğini merak ediyor. Binlerce hanenin yararlanabileceği bu programda en önemli şart, başvuran ailelerin ihtiyaç sahibi olmasındır.

Başvuru Şartları Nelerdir

Yardıma gereksinimi olan aileler için hazırlanan bu destek paketi hızlı bir şekilde sonuçlandırılmaktadır. Ayrıca ödemeler bir sene boyunca devam edecek olup ne kadar miktar ödeme alınacağı kişinin ihtiyaç durumuna göre belirlenmektedir.

Başvuru yapacak kişinin Türk vatandaşı olmaması aranan şartlardandır. Kişinin mavi karta sahip olması gerekiyor. Ayrıca yerleşim adresi de yurt dışında bulunmalıdır.

On sekiz yaştın küçük olunması da koşullar arasında yer alıyor. Ayrıca yardım alabilmek için hanenin kişi başına düşen gelir asgari ücretin net oranın üçte birinden az olması lazımdır.

Bu da 1833 TL altına denk geliyor. Ayrıca hane içinde kamu işçisi, muhtar, memur ve noter bulunanların başvuruları değerlendirme dışı kabul edilecektir. Bu şartların yerine getirilmesi durumunda bu yardımlar alınabilecek.

2.500 TL'nizi Unutmayın

Aile Bakanlığı’nın açıklaması bağlamında vatandaşlara doğalgaz faturası yardımı olarak 2.500 TL sosyal yardım ödemesi müjdesi verildi. Fakat bu ödeme miktarları belirli kıstaslara göre değişecek. Kış aylarının çetin geçmesi beklenilen illerde vatandaşlara 2.500 TL’lik nakit destek verilecek. Doğalgaz faturası için nakit para PTT tarafından anında ödeniyor. PTT'ye giden kişilerin yapması gereken kimlik kartını göstermek.

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