Resmi Gazetede Yayınlandı, Bütün Emeklilere 750 Lira Ödeme İmkânı...

Ödeme emeklilerin tamamına yapılacak. Resmi gazete yayınlanarak yürürlüğe giren kampanya ile ilgili detayları ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz…

Emeklilere 750 lira ödeme yapılacak. Haber Resmi Gazete’de yayınlandı. Emeklilere özel bu kampanyaya ait detayları yazımızda bulabilirsiniz…

Emekli vatandaşlara ödeme imkânı. Resmi Gazete’de yayınlanarak uygulama giren ödemeden tüm emekliler faydalanabilecek. Ocak zammından sonra en düşük emekli maaşlarında artışlar sağlandı. Bu kampanyanın yanı sıra emekli vatandaşlara promosyon imkanı sunulmaya başlandı. SGK tarafından verilen maaşların üzerine 750 TL promosyon ödemesi yapılacak. En düşük memur maaşı alan vatandaşlara 750 lira tutarında promosyon ödenecek.

Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıf bankası tarafından uygulamaya koyulan kampanya Resmi Gazete’de ilan edildi. SGK ile Ziraat Bankası aracılığı uygulamaya koyulan kampanyada, maaşlarını bu bankaya taşıyarak 3 yıllığına taahhütte bulunan vatandaşlar emekli promosyonundan faydalanabilecek. Emekli maaşlarını Kamu Bankalarına taşıyan vatandaşlar promosyon imkanından faydalanabilecek.

Bankaların sunmuş olduğu emekli promosyonundan faydalanmak isteyen vatandaşlar, banka şubelerine başvuru yapmanın yanı sıra internet bankacılığı üzerinden de erişim sağlayabilecekler. Bunun yanı sıra bankaların mobil uygulaması üzerinden de başvuru yapabilecekler. Başvurunun yapılması halinde ilk alınacak maaşla birlikte 750 lira artı para da alınabilecek.

Kamu Bankalarından Emekli Kampanyalarına Katılım

Kamu Bankaları üzerinden emekli maaşları ile ilgili kampanyalar devam ediyor. Uygulamaya koyulan kampanyada tutar 750 lira olarak belirlendi. Emekli vatandaşları ön plana çıkaran kampanyada 750 lira ödemenin yanı sıra, borç kapatma kredisi imkânı da tanınıyor. Bu bankaların dışında bulunan bankalarda da emekli vatandaşlar için ihtiyaç kredisi ve kredi kartı borçları için yüksek limitli kredi imkânı sunuyor. Tek bir yerden ödeme yapılarak borçların kapatılması sağlanıyor. Bu durum sizde de söz konusu ise kamu bankalarının sunduğu promosyon ödemesinin yanı sıra borç kapatma ile güncel kredi kartı borçlarının ödenmesi için başvuru yapabilirsiniz. Yapılan başvurunun ardından sizlere uygun görülen krediyi hemen kullanabilirsiniz. Bu konuda kamu bankalarına başvuru yaparak bu imkândan faydalanabilirsiniz.