Binance CEO’su Açıkladı! Yakın Zamanda Kripto Paralar ve Geleneksel Paralar Birleşecek

Kripto paralardaki düşüşler devam ediyor. Birkaç hafta önce Çin’den gelen yasak haberleri üzerine kripto paralarda tekrar düşüş trendi başlamıştı. Yatırımcılar ve borsayla ilgilenenler de kripto paralardaki son rakamları merak ediyor. İşte güncel kripto piyasa rakamları haberimizde.

BİNANCE CEO’SU AÇIKLAMA YAPTI

Kripto paralarda birkaç ay önce düşüş trendi başlamıştı. İlk olarak Türkiye Merkez Bankası tarafından alışveriş kısıtlaması gelmiş ve ardından da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden’ın vergi tasarısı gündeme gelmişti. Bu iki gelişmede kripto para piyasasında düşüşlere neden olmuştu. Ardından kara para aklama iddiaları ve CEO’su Elon Musk olan elektrikli araba üreticisi TESLA’nın artık BTC ile ödeme kabul etmeyeceğini duyurması piyasadaki düşüşleri hızlandırmıştı.

Son olarak da Çin hükümetinden gelen yasak haberleri üzerine kripto paralarda derin düşüşler meydana geldi. Binance CEO’su CZ ise kripto para piyasaları hakkındaki bir konferansa katıldı. Gelinen noktada kimsenin Bitcoin’i engellemeyeceğini açıkladı.

YAKIN ZAMANDA BİRLİKTE ÇALIŞACAKLAR

Katıldığı konferansta açıklamalar yapan Binance CEO’su Changpeng, geleneksel para birimleri ile kripto para birimlerinin yakın zamanda entegre olacağını açıkladı.

Kripto para borsasındaki bu seferki düşüşün sebebi Çin’deki yasak haberleri oldu. Çin tarafından kripto paralar ile yapılacak olan ödemelerin yasaklanması borsada gerilemelere sebep verdi. İran ise 4 ay boyunca Bitcoin madenciliğinin ülkede yasaklandığını açıkladı. İran’dan gelen bu haberin ardından uzmanlar Çin’den de benzer bir adım atılmasını bekliyor.

Piyasada tüm bu gelişmeler tartışılırken Consensu 2021 konferansı düzenlendi. Korona virüs tedbirlerine uyularak sanal ortamda düzenlenen konferansta dünyanın en büyük kripto para borsasının kurucusu olan Changpeng Zhao da katıldı.

500 milyon insanı etkileyen teknoloji düşünüldüğünde artık hiç Bitcoin’i kimsenin kapatmasının mümkün olmadığını açıkladı. Zhao, BTC başta olmak üzere diğer kripto paralarla mücadele etmenin hiçbir anlamı olmadığını 1990’lu yıllarda Amazon’un internete kattığı iş modeline karşı çıkmakla bu durumun benzer olduğunu ifade etti.

Binance CEO’su Zhao’ya göre finansal dünya Bitcoin teknolojisiyle daha da birleşecek ve bu teknoloji ileride insanların hayatında daha fazla yer kaplayacak. Aynı zamanda konuşmasında Zhao, kripto paralarla geleneksel paraları birbirine rakip olarak görmediğini de belirtti. Bu iki para biriminin yakında zamanda birlikte çalışmayı öğreneceklerini dile getirdi.

KRİPTO PARA BORSASINDA SON DURUM

Ripple (XRP) haricinde ise kripto paralarda düşüşler devam ediyor. Kripto paralardaki son durum ne oldu?

Kripto para borsasının lideri BTC henüz toparlanmış değil. 65 bin dolarla tarihinin en yüksek değerini gören Bitcoin şu an da 36 bin dolardan işlem görmekte. Bir günlük hacmi ise dev kripto paranın 57 bin dolar.

5 bin dolara doğru rekor koşan Ethereum da düşüşüne devam ediyor. %1,23’lük düşüşle güne başlayan ETH (Ethereum) 2 bin 545 dolar bandından işlem görmekte. En popüler kripto para birimlerinden olan Dogecoin ise son günlerde %2,30 değerinde bir kayıp yaşadı. 0,31 dolardan işlem gören Dogecoin 2,69 Türk lirasına denk gelmekte.

Birçok kripto paranın değeri düşerken XRP (Ripple) değerinde artış yaşayan birimlerden oldu. Ripple değerini 0,91 dolara kadar çıkmayı başardı.