Vakıfbank 3 Ay Ertelemeli İhtiyaç Kredisi Başvuruları Başladı!

Kamu bankası Vakıfbank vatandaşlar için 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi başvurularını paylaştı. 36 aya varan vade oranlarıyla kredi finansmanınızı şimdi alıp yaz sonunda ödemeye başlayabilirsiniz! Ayrıntılar haberimizde.

Kamu bankaları her zaman olduğu gibi yine vatandaşlarımızın taleplerine göre kredi paketleri sunmaya devam ediyor. Kamu bankalarından biri olan Vakıfbank’ta müşterilerinin taleplerini görmezden gelmedi. 3 ay ertelemeli ihtiyaç finansmanı için başvuruları başlattı. Bu kredi kampanyasıyla birlikte vatandaşlar nakit desteğini şimdi alırken ödemeye eylül ayında başlıyor. Yaz sonuna kadar kredi derdine düşmüyor!

ŞİMDİ AL YAZ SONUNDA ÖDE KAMPANYASI BAŞLADI

Vakıfbank müşterilerine özel tüm ihtiyaçları için 36 aya varan vade imkanları sunuyor. Cazip ve düşük faiz oranlarının yanı sıra banka esnek ödeme seçenekleri de veriyor.

Üstelik başvurular için vatandaşlarımızın Vakıfbank şubelerine gitmesi de gerekmiyor. Pandemi döneminde evden çıkmak istemeyen vatandaşlarımız Vakıfbank mobil bankacılık ya da internet şubesinden kolayca kredilerine başvuru yapabilirler. Ya da dileyen vatandaşlarımız cep telefonlarıyla da birkaç dakika içerisinde ihtiyaç kredisini alabilirler.

SMS İLE KREDİ BAŞVURUSU

Vakıfbank’ın yeni kredi paketinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız SMS ile de kredi başvurusu yapabilirler. Bunun için aralarında birer boşluk bırakarak sırasıyla KREDI, T.C KİMLİK NUMALARI, AYLIK GELİR yazmaları ve 5724’e kısa mesaj olarak göndermeleri gerekmektedir.

Örnek mesaj metni ise şu şekildedir: KREDI 12345678910 3500

VAKIFBANK KREDİSİNİN ÖZELLİKLERİ

Vatandaşlarımız kredilerini ister evlilik isterse tatil için harcayabilirler. 36 aya varan vade seçeneklerinde aynı zamanda banka esnek ödeme imkanları da sunmakta. Vatandaşlarımız kredilerini isterlerse;

- Aylık eşit taksitli

- Artan taksitli

- Azalan taksitli

- 3 ay ödemesiz dönem

- 3 ayda bir ödemeli dönem

- Balon ödemeli

- Ya da kişinin gelirine göre oluşturulan özel değişken ödeme planıyla geri ödeyebilirler.

Krediden yararlanmak için vatandaşlarımızın teminat ya da kefil göstermesine ise gerek yok. Belirli bir geliri olan ve kredi notu yüksek riskli olmayan herkes bu kredi kampanyasından yararlanabilir. Banka aynı zamanda kredi paketi kapsamında kredi alacak kişiye hayat sigortasını da zorunlu tutmaktadır.

CAZİP FAİZ ORANLARI

Vakıfbank müşterilerine piyasadaki en düşük faiz oranlarından birini sunuyor. İhtiyaç kredisi kampanyasında bankanın sunduğu aylık faiz oranı %1,54. Bankadan 10 bin liralık finansman desteklerinde vatandaşlarımızın aylık ödemeleri 382 lira 36 ay vade sonu geri ödemeleri de 13 bin 781 Türk lirası olmakta.

36 ay vade seçeneği ve yüzde 1,54 faiz oranı ile 25.000 TL ihtiyaç kredisi kullanmanız halinde aylık ödeyeceğiniz taksit tutarı 957,04 TL olacaktır. Toplam geri ödenecek tutar ise 34.453,41 TL olarak hesaplanmaktadır.

Eğer vatandaşlarımız Vakıfbank’tan 50 bin Türk lirası gibi daha yüksek meblağlarda finansman kredisi alırlarsa aylık ödemeleri 1914 TL 36 ay sonu toplam geri ödemeleri de 68 bin 906 lira olmaktadır.

BAŞVURU BELGELERİ

İhtiyaç Kredisi başvurusu yapmak isteyen kişilerden bankalar genellikle 3 farklı belge talep ediyor. Bunlardan ilki kimlik bilgilerine yönelik nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi gibi kredi kullanacak şahsa ait resmi evraklardan biri, ikincisi ise kişinin yaşadığı adrese dair bilgileri içeren ikamet belgesi veya son 3 aya ait bir fatura. Son olarak ise vatandaşlardan gelir düzeylerini belirten resmi bir evrak talep edilmekte. Bu evrak memur veya özel sektör çalışanları için maaş bordrosu veya imza sirküleri, emekli vatandaşlar için emekli maaşı hesap cüzdanı, serbest meslek sahipleri için ise vergi levhası ve bilançolar olarak değişkenlik göstermekte.