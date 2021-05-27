Binali Yıldırım, Peker’in İddiaları Hakkında Açıklama Yaptı

Sedat Peker’in yayınladığı videolar hız kesmeden devam etmekte ve gündemde kalmakta. Bu süreçte gerginlik artarken, her bir videosunda farklı kişileri hedef alan Peker’in sonraki adımları kestirilemiyor. Şu zamana kadar toplam 6 video yayınlayan Peker, dün akşam 7. videosunu da yayınladı.

Videoda çeşitli kişi ve olaylardan bahseden Peker, hedefe koyduğu bazı kişiler hakkında yine sansasyonel iddialarda bulundu. Videoda ağırlıklı olarak Süleyman Soylu, Mehmet Ağar ve Halil Falyar gibi isimleri hedef alan Peker, yine birçok tepkiyi üzerine çekti. Buna ek olarak, videoda bu sefer Binali Yıldırım’ın oğlu Erkan Yıldırım’ı hedefe koydu. Erkan Yıldırım hakkında öne sürdüğü iddialar sosyal medyaya bomba gibi düştü.

Peker videosunda, Erkan Yıldırım’ı uyuşturucu ticareti yapma gibi ithamlarla ilişkilendirdi. Peker, Erkan Yıldırım’ın Venezüella’ya gidip oradan uyuşturucu aldığı iddiasını öne sürdü. Bu iddialar kısa sürede çok konuşuldu ve hala konuşulmakta.

Peker’in bu çok konuşulan videosu ardından, Binali Yıldırım, İstanbul İl Başkanlığı çıkışında gazetecilerin ona yönelttiği soruları cevapladı. Yıldırım, oğluna ilişkin bu iddiaları kesinlikle reddettiğini söyledi ve yalanladı.

Yıldırım’ın açıklamasında, Erkan Yıldırım’ın Venezüella’ya sadece Covid-19 kapsamında yapılan yardımlar için gittiğini belirtti. Ancak son yapılan araştırmalara göre, o zamanlardaki Venezüella’nın Covid-19 vaka sayısının yalnızca 350 olduğu tespit edildi.

Bu iddialara ilişkin Binali Yıldırım şu sözleri sarf etti:

"Bugünkü yayınladığı videoda oğlum Erkan Yıldırım'ı da zikretti. Öncelikli bu kesinlikle iftiradır, yalandır, şiddetle reddediyoruz. Bizimle uyuşturucuyu yan yana getirmek, bize yapılabilecek en büyük hakarettir, en büyük yanlıştır, tümüyle reddediyoruz. Bu olsa olsa çamur at, izi kalsın türünden bir suçlamadır. Unutmayalım ki, çamur atanın önce kendi elleri kirlenir. Oğlum Venezüella'ya gitmiştir. Orada bahsedildiği gibi ocakta şubatta değil, geçen sene aralık ayında gitmiştir. Ve beraberinde covid ile mücadele amacıyla orada ihtiyaç sahiplerine test kiti, maske gibi bir takım malzemeler götürüp dağıttı. Ziyaret amacı da bundan ibarettir. O esnada Venezüella'da seçim olduğu için Türkiye dostluk grubu da oradaydı. O münasebetle onlarla da birlikte oldu. Bazı sosyal medya paylaşımlarda resmi heyetle gittiği ifade ediliyor. Bu da gerçek dışıdır, yanlıştır. Kendi imkanlarıyla, kendi biletini alarak, masraflarını karşılayarak, o ziyareti gerçekleştirmiştir." ifadelerini kullandı.