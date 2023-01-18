BİM'e gelecek bu fırsatı elinizin tersiyle tepmeyin! Stoklu geldi gözler fal taşı gibi! Erken gelen 19,90 TL'ye kapıyor

Stoklu geldi gözler fal taşı gibi! Erken gelen 19,90 TL'ye kapıyor. BİM'e gelecek bu fırsatı elinizin tersiyle tepmeyin! 81 ilde on bini aşkın şubesinde bu sabah satışlar başladı. Farklı onlarca ürünün raflarda yer aldığı markette indirim fırsatları göz doldurdu. Çok sevilen bir ürünün fiyatının 19,95 TL'ye düştüğü fark edildi. İşte BİM aktüel kataloğu ürünleri kapsamlı listesi

BİM'e gelecek bu fırsatı elinizin tersiyle tepmeyin. Stoklu geldi gözler fal taşı gibi açıldı! Erken gelen 19,90 TL'ye kapıyor. BİM 17 Ocak 2023 aktüel kataloğu kimsenin beklemediği yeni sürprizlerle kapıları araladı. Her hafta salı ve cumartesi günleri satışa sunan markette herkesi şaşırtacak yeni indirimin fitili ateşlendi.

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

Jenny & Willy

Bebek Bezi Aylık Paketler

• Maxi 100'lü

Jenny & Willy

Bebek Islak Havlu

• Pudra kokulu

• 3x56’lı

Oda Spreyi

• 300 ml

• Deniz Esintisi

• Lavanta

Casilli

Straplez Sütyen

• 80-85 Beden

• Siyah ve Ten Rengi

Lisanslı Çocuk Çorabı

• Rafadan Tayfa ve Elif’in Düşleri

• 3-4 / 5-6 / 7-8 yaş

Fiskobirlik Nuga Çubukss Grissinili Kakaolu Fındık Kreması

• 53 g

• fındık oranı

Buono Dolce

Bitter&Sütlü Çikolata Kaplı Kurutulmuş Çilek Draje

• 80 g

Patisswiss Nrg

Kakaolu ve Çilekli Yüksek Proteinli Hurma Bar

• 50 g

Doğadan

Bitki Çayı Beyaz Çay Çeşitleri

• 18’li

• Mango

• Cranberry

Mesh

Bitki Çayı Çeşitleri

• 16’lı

• Kuşburnu

• Nane

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