BİM'e gelecek bu fırsatı elinizin tersiyle tepmeyin! Stoklu geldi gözler fal taşı gibi! Erken gelen 19,90 TL'ye kapıyor
BİM Marketler Zinciri en çok sevilen ve beğenilen ürünlere bu haftaki kataloğunda yer verdi.
Stoklu geldi gözler fal taşı gibi! Erken gelen 19,90 TL'ye kapıyor. BİM'e gelecek bu fırsatı elinizin tersiyle tepmeyin! 81 ilde on bini aşkın şubesinde bu sabah satışlar başladı. Farklı onlarca ürünün raflarda yer aldığı markette indirim fırsatları göz doldurdu. Çok sevilen bir ürünün fiyatının 19,95 TL'ye düştüğü fark edildi. İşte BİM aktüel kataloğu ürünleri kapsamlı listesi
BİM'e gelecek bu fırsatı elinizin tersiyle tepmeyin. Stoklu geldi gözler fal taşı gibi açıldı! Erken gelen 19,90 TL'ye kapıyor. BİM 17 Ocak 2023 aktüel kataloğu kimsenin beklemediği yeni sürprizlerle kapıları araladı. Her hafta salı ve cumartesi günleri satışa sunan markette herkesi şaşırtacak yeni indirimin fitili ateşlendi.
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ
Jenny & Willy
Bebek Bezi Aylık Paketler
• Maxi 100'lü
Jenny & Willy
Bebek Islak Havlu
• Pudra kokulu
• 3x56’lı
Oda Spreyi
• 300 ml
• Deniz Esintisi
• Lavanta
Casilli
Straplez Sütyen
• 80-85 Beden
• Siyah ve Ten Rengi
Lisanslı Çocuk Çorabı
• Rafadan Tayfa ve Elif’in Düşleri
• 3-4 / 5-6 / 7-8 yaş
Fiskobirlik Nuga Çubukss Grissinili Kakaolu Fındık Kreması
• 53 g
• fındık oranı
Buono Dolce
Bitter&Sütlü Çikolata Kaplı Kurutulmuş Çilek Draje
• 80 g
Patisswiss Nrg
Kakaolu ve Çilekli Yüksek Proteinli Hurma Bar
• 50 g
Doğadan
Bitki Çayı Beyaz Çay Çeşitleri
• 18’li
• Mango
• Cranberry
Mesh
Bitki Çayı Çeşitleri
• 16’lı
• Kuşburnu
• Nane
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