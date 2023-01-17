5 bankadan deprem! Bankalar harekete geçti ve Musluklar "Sonuna Kadar" Açıldı, Bankamatik kartınıza 40.000 TL ödeme

2023 yılı başladıktan sonra bankalar üzerinden nakit kredi kullanacak olan tüm vatandaşlara uygun faiz oranlarıyla birlikte kredi ödemeleri verileceği açıklandı. 2023 yılı itibariyle bankalar üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşlara belirli şartlar dahilinde, ödemeler gerçekleştirilecek ve onaylanan krediler, hesaplara yatırılarak, kullandırılacak. 5 banka üzerinden de işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşların kredi başvurularını gerçekleştirmeleri halinde bu bankalar üzerinden diledikleri zaman kredi ödemeleri alabileceğini de söylemek isteriz.

AKBANK

QNB FİNANSBANK

DENİZBANK

TEB BANKASI

İŞ BANKASI

Akbank 40.000 TL Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Akbank üzerinden başlatılan İhtiyaç Kredisi kampanyasına başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız, TC kimlik numaranız üzerinden sorgulama yaparak, hemen kredi başvurusu yapabilirsiniz. Kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazıp boşluk bırakıp, 40000 yazarak, 44 25 numarasına mesaj göndermeniz durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz.

TEB Bankası ve QNB Finansbank SMS ile Onay Verecek!

Tc kimlik numaranızı 44 66 numarasına mesaj olarak göndermeniz durumunda teb Bankası üzerinden kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj göndermeniz durumunda da, Finansbank üzerinden SMS ile kredi başvurusu yapabilirsiniz.

İş Bankası İnternetten Ödeme Yapacak!

40000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunu iş bankası üzerinden yapmak isteyen vatandaşlar, 36 ay vadeli kredi başvurusuna, iş cep uygulaması üzerinden 7 24 yapabiliyor. Banka hesabınız üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek, onay olabileceğiniz bu kampanyalarda, internet bankacılığı ve internet şubesi üzerinden giriş yaparak, bankanın internet, kredisini kullanabilirsiniz.

Denizbank SMS Atanlara Ödeme Veriyor!

Denizbank üzerinden başvuru yaparak, kredi kullanacak olan vatandaşlar cep telefonları üzerinden SMS atarak bir işlemlerini gerçekleştirebilmekte. Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız kredim TC kimlik ve doğum tarihinize 32 80 numarasına gönderirseniz kredi işlemleri başlatılacak ve kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama ile birlikte ne kadar kredi onayı aldığınızı hemen göreceksiniz.