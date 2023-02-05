BİM'den öyle bir indirim geliyor ki resmen pastanın üstünde çilek... Başka yerde yok böyle fiyat! Fırsatı kaçırmayın!
BİM Marketler Zinciri şahane bir ürün indirimiyle müşterilerinin karşısına çıkıyor. O ürünlerin listesini yazımızda detaylı bir şekilde bulabilirsiniz.
Fırsatı kaçırmayın! BİM'den öyle bir indirim geliyor ki resmen pastanın üstünde çilek... Başka yerde yok böyle fiyat! BİM 7 Şubat 2023 aktüel kataloğunda milyonların yüzünü güldürmeye hazırlanıyor. Özellikle tatlı ürünleri için hazırlanan fırsatların dikkat çektiği katalogda yer alan onlarca ürün kısa sürede dikkat çekmeyi başardı ve ilk sıralarda konuşuldu. Bu minvalde salı günü markete gitme planı yapan kişiler diğer ürün listesini detaylıca incelemek istiyor.
BİM'den öyle bir indirim geliyor ki resmen pastanın üstünde çilek... Başka yerde yok böyle fiyat! Fırsatı kaçırmayın. 81 ilde on binin üzerindeki şubesiyle hizmet veren BİM Marketler Zinciri şahane bir ürün indirimiyle müşterilerinin karşısına çıkıyor. O ürünlerin listesini yazımızda detaylı bir şekilde bulabilirsiniz.
BİM 7 ŞUBAT AKTÜEL KATALOĞU
Dr.Oetker
Bardakta Puding
• Çikolata Parçalı & Vanilinli 34 g
• Çikolatalı 35 g
Dr.Oetker
İrmik Helvası
• 400 g
• Sade
Dr.Oetker
2’si 1 Arada Vanilinli Hamur Kabartma Tozu
• 3x10 g
Pastamilan
Pasta Keki
• 300 g
• Kırmızı Kadife
• Mor
Dr.Oetker
Hazır Tatlı Sos
• Çikolatalı 50 g
• Böğürtlenli 50 g
Dr.Oetker
Pastacı Kreması + Pasta Jölesi Kırmızı
• Pastacı Kreması 156 g
• Pasta Jölesi Kırmızı 15 g
Dr.Oetker
Aromalı Şeker Toz Karışım
• 14 g
• Portakallı
• Limonlu
Dr.Oetker
Wolke Kek
• Çikolatalı 455 g
• Limonlu 430 g
Elseve
Şampuan
• 200 ml
• Mucizevi yağ serisi
Naturalove
Dekoratif Led Işık Zinciri
• 10 led ışık
• 165 cm
Angie
El Kremi + Lip Balm
• El Kremi 30 ml
• Lip Balm 15 ml
Naturalove
5’li Makyaj Fırça Seti
• Kalp Şekilli Çanta
Casilli
Çiçek Detaylı Slip
• S-M /L -Xl beden
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