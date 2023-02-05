Fırsatı kaçırmayın! BİM'den öyle bir indirim geliyor ki resmen pastanın üstünde çilek... Başka yerde yok böyle fiyat! BİM 7 Şubat 2023 aktüel kataloğunda milyonların yüzünü güldürmeye hazırlanıyor. Özellikle tatlı ürünleri için hazırlanan fırsatların dikkat çektiği katalogda yer alan onlarca ürün kısa sürede dikkat çekmeyi başardı ve ilk sıralarda konuşuldu. Bu minvalde salı günü markete gitme planı yapan kişiler diğer ürün listesini detaylıca incelemek istiyor.

BİM'den öyle bir indirim geliyor ki resmen pastanın üstünde çilek... Başka yerde yok böyle fiyat! Fırsatı kaçırmayın. 81 ilde on binin üzerindeki şubesiyle hizmet veren BİM Marketler Zinciri şahane bir ürün indirimiyle müşterilerinin karşısına çıkıyor. O ürünlerin listesini yazımızda detaylı bir şekilde bulabilirsiniz.

BİM 7 ŞUBAT AKTÜEL KATALOĞU

Dr.Oetker

Bardakta Puding

• Çikolata Parçalı & Vanilinli 34 g

• Çikolatalı 35 g

Dr.Oetker

İrmik Helvası

• 400 g

• Sade

Dr.Oetker

2’si 1 Arada Vanilinli Hamur Kabartma Tozu

• 3x10 g

Pastamilan

Pasta Keki

• 300 g

• Kırmızı Kadife

• Mor

Dr.Oetker

Hazır Tatlı Sos

• Çikolatalı 50 g

• Böğürtlenli 50 g

Dr.Oetker

Pastacı Kreması + Pasta Jölesi Kırmızı

• Pastacı Kreması 156 g

• Pasta Jölesi Kırmızı 15 g

Dr.Oetker

Aromalı Şeker Toz Karışım

• 14 g

• Portakallı

• Limonlu

Dr.Oetker

Wolke Kek

• Çikolatalı 455 g

• Limonlu 430 g

Elseve

Şampuan

• 200 ml

• Mucizevi yağ serisi

Naturalove

Dekoratif Led Işık Zinciri

• 10 led ışık

• 165 cm

Angie

El Kremi + Lip Balm

• El Kremi 30 ml

• Lip Balm 15 ml

Naturalove

5’li Makyaj Fırça Seti

• Kalp Şekilli Çanta

Casilli

Çiçek Detaylı Slip

• S-M /L -Xl beden

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