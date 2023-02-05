0.77, 0.78 ve 0.79 faizli nakit ödemesi verilecek mi? Kamu bankaları açıklama yaptı!

Son zamanlarda bankaların kampanyalarında düşük faizli krediler hakkında bilgiler geliyor. 0.77, 0.78 ve 0.79 faizli ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerde banka müşterisi olması durumunda, kamu bankaları üzerinden bu ödemeleri alabilecekler mi bu konu hakkında bilgi sahibi olmak istiyorlar. 0.77, 0.78 ve 0.79 kredi ödemesi alacak kişiler, bankaların yaptıkları düşük faizli kampanyalardan yararlanmak için nasıl bir yol ilerleyecek?

Kamu bankaları tarafından yapılacağı söylenen 0.77, 0.78 ve 0.79 kredi kampanyası, Şubat ayı sonuna doğru yapılması bekleniyor. Kamu bankaları olan Ziraat Vakıf ve Halkbank üzerinden bu ödemeler alınacaktır. Bankalar bu ödemeleri de müşterilere, bazı şartlara göre vereceklerdir. Banka müşterisi olan kişilere, 0.77, 0.78 ve 0.79 kredi almak için, bu bankanın müşterisi olması şartı ile birlikte, daha önce kredi kullanıp, düzenli ödemeler yapmaları durumunda işlem yapacaklardır.

KREDİ VERİLECEK Mİ?

0.77, 0.78 ve 0.79 FAİZLİ kredi almak için başvuru yapacak olan kişiler, bazı şartlara göre bu kredileri alacaklar. Yalnız krediler ile ilgili daha resmi bir duyuru yapıldı. Ayrıca 0.77, 0.78 ve 0.79 faizli kredilerde 10 bin TL'ye kadar ödenecek ve sadece 12 ay vadeye kadar ödeme tablosu olacak şekilde kullandırılacaktır.

Hem emekli olan kişiler, hem de bankanın müşterisi olup sigortalı olarak çalışan kişiler, 0.77, 0.78 ve 0.79 faizli kredi kampanyalarına katılabileceklerdir. Bu şekilde başvuru yapacak olan kişiler, bu kampanyayı bekliyor. Kamu bankaları ayrıca kredi alacak kişilere, daha uygun faizlerle de kredi imkanı sağlamaktadır. Bu şekilde kredi almak isteyenlere 0.77, 0.78 ve 0.79 faizli krediler hemen hesaplara atılarak kullandırılacaktır.