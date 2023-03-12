BİM’de Pazar günü lokumu! Beklenen kampanya geldi! 17.50 TL'ye satılıyor! Sözün bittiği yer

Hesaplı bir alışveriş etmek isteyenler soluğu BİM mağazaları gitmekte buldu. Üstelik pek çok ürün gruplarına da göz atıldığı zaman sevince boğacak indirimlerin de kapıda olduğu görülüyor. Gıda ürünlerinde de ciddi bir indirime imza atarak vatandaşları da memnun etmeyi başaran BİM’e giderek hızlı ve sorunsuz bir alışveriş yapabilmeniz mümkün.

Her hafta vatandaşlar için sunmuş olduğüu aktüel ürünler ile ihtiyaçlarında sorunsuz şekilde karşılanmasına yardımcı olan BİM mağazalarında bu haftada da temizlik ürünlerşnden gıda ürünlerine kadar pek çok konuda hesaplı bir alışveriş yapılması mümkün olacak.

Bim Aktüel Ürün İndirimleri

Her hafta olduğu gibi, alışveriş sevenleri her anlamda fazlasıyla mutlu edecek indirimlere yer veren BİM aktüel ürünleri incelendiği zaman yok yok denecek ürün gruplarına da yer vermiş olduğu fark ediliyor. En uygun alışveriş güvencesini sunan mağazaya gelerek bundan sonra karlı bir alışveriş fırsatlarından da sorunsuz şekilde yararlanmaya başlayabilirsiniz.

BİM indirimleri içerisinde de bu hafta hangi ürünler var diye bakıldığında özellikle gıda ürünlerinde de ciddi indirim fırtınası esiyor. Son derece hesaplı ve sorunsuz bir alışverişi sunma konusunda kararlı olan BİM de bu hafta hangi indirimli ürünler var diyenler gıda ve temizlik ürünlerine saldıracak.

Güldal Çamaşır Suyu • 4 l 29.50 TL Superfresh Ton Balığı • 3x150g 75 TL Sinangil Un • 10 Kg 99.50 TL Efsane Pilavlık Pirinç • 5000 g 84 TL Serel Tahin • 1000g 85 TL Pınar Tam Yağlı Tost Peyniri • 600 g satış fiyatı 115 TL Pınar Labne • 3x180 g 35 TL Pınar Yağlı Krema • 200 ml 17.50 TL Pınar Tereyağı • 700 g 139 TL Pınar %3,3 Yağlı Süt • 4x1 l Toplam 4 LT süt 95 TL Berk Jumbo Demlik Poşet Siyah Çay • 40x5 g 22.50 TL Bebem Natural Bebek Bezi • 90'lı Maxi 167 TL Bebem Natural Bebek Bezi • 72'li Junior 167 TL Bebem Natural Bebek Bezi • 60'lı X Large 167 TL Pofu Tuvalet Kağıdı • 32'li 95 TL Pofu Kağıt Havlu • 12'li 59 TL Solo Islak Havlu • 3x52’li 25 TL Soft Cepli Sunum Peçete • 20’li 25 TL Pas Kireç/ Yağ Sökücü • Banyo • Mutfak 29.50 TL Camsil Yersil Sirkeli +Arap Sabunlu • 2 LT 29.50 TL

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