18-45 yaş arası memur alımı başladı! Başvurmayan büyük patlar! En az 11.000 TL maaşla alım var! 

En az 11.000 TL maaşla alım var! 18-45 yaş arası memur alımı başladı! Başvurmayan büyük fırsatı kaçırır! Kamu sektöründe çalışma şüphesiz hemen herkes açısından önemli olduğu şu günlerde 18-45 yaş arası memur alımı başladı. Buna göre bu yaş aralığında olanlarda çok kolay şekilde memur olabilecek. Üstelik bu haber duyulduktan sonra başvurmayanlara baktığımız zaman büyük bir fırsatı da kaçırmaya başlamış olacak.

Üstelik işin en güzel yanlarından biri de özellikle ülkemizde mali bir sıkıntının yaşandığı bu dönemde en az 9.000 TL maaş alacak olması da şüphesiz en önemli konuların başında yer alıyor. Fakat burada kamu sektöründe çalışacak olanlar açısından yakından ilgilendiren bir konu işe yaş şartı olduğunu söylememiz gerekiyor. Yaş şartına uygun olmayanların ne yazık ki kamu memur alımlarına başvurma gibi durumu söz konusu olmayacak.

Kamu Memur Alımı Başladı! Başvuru Yapın

Kamu memur alımları için hemen başurunuzu da bekleme yapmadan yapmalısınız. Kamu memur alımı başvurusu için ilanlar yayınlanmış olurken kurum aracılığıyla başvurularınızı da iletmeye başlayacaksınız. Aynı zamanda E - devlet aracılığıyla da memur alımlarına ilişkin hız kesmeden başvurularınızı sorunsuz şekilde yapmaya başlayın. Kamu memur alımları 2023 itibariyle de sürekli olarak yapılmaya devam edilecek olurken, takiplerinizi de yapabilirsiniz.

Başvuru linki: https://www.iskur.gov.tr/baglantilar/kurum-disi-kamu-isci-alimi-ilani/

haber24.com özel haber