BİM, Şok, A101, Migros, Carrefour'da bu ürünler %60-70’lere varan indirimlerle satılmaya başladı! Poşeti alan koştu
BİM, Şok, A101, Migros, Carrefour gibi markette her hafta belli ürünlerde indirim yapıldığını ve bu indirimlerin şok indirimler olduğunu görebiliyoruz.
Poşeti alan koştu... BİM, Şok, A101, Migros, Carrefour'da bu ürünler %60-70’lere varan indirimlerle satılmaya başladı! Stok durumuna göre yapılan bu kampanyalarda en uygun fiyat seçeneği hangi üründe, hangi market ne zaman ve ne kadar indirim seçeneği sunuyor gibi birçok konuda sorular sorulmaktadır. İşte bu soruların cevabı!
En Uygun Fiyat Seçenekleri Hangi Markette?
En çok indirim hangi markette yerine her hafta her marketin en çok indirim yaptığı ürünleri takip etmek yerinde olacaktır.
Bazı marketlerin indirim oranları %60-70’lere varabiliyor. İşte önemli olan ihtiyacınız olan bu ürünlere ulaşabilmek. Bu konuda yapmanız gereke tek internet üzerinden indirimleri takip etmek.
Marketlerdeki indirimlerde satın almak istediğiniz ürünleri marketten veya internet üzerinden satın alabilirsiniz. Bunun yanında indirimler için marketlerin sunduğu katalogları inceleyebilirsiniz. Bu indirim katalogları düzenli olarak ve haftalık olacak şekilde yayınlanıyor. Kataloglara bakarak önümüzdeki hafta hangi marketten hangi ihtiyacınızı karşılayacağınızı belirleyebilirsiniz.
BİM Markette %60-70 İndirimlerle Satılan Ürünler
Ma Sante Tiramisu
Dost Altın Süt
Üç Köşem Üçgen Peynir
Bim marketlerde lezzet ödülüne sahip gofreti Gof Gof Fındıklı Gofret
Akdo Dondurma
BİM ürünlerinden Avşar Maden Suyu
Dost Yoğurt
Jucy
Buono Nane Aromalı Fondan
Pastamilan Ballı Tereyağlı Kurabiye
ŞOK Markette %60-70 İndirimlerle Satılan Ürünler
Kafkas Acıbadem Kurabiyesi
Amigo Soslu Fıstık
Martat Supangle
Bisto Kurabiye
Peysan peynir helvası
Uno'nun Anadolu Tam Buğday Ekmeği de dahil tüm ekmek çeşitleri
Mis muzlu puding
Gourmet Selection Kahve Kremaları
A101 Markette %60-70 İndirimlerle Satılan Ürünler
Ahir Tulum Peyniri
Vince Beyaz Çikolata
Eker Sütlaç
Findux Sütlü Fındık Kreması
Cafex Filtre Kahve ve markanın diğer kahve çeşitleri
Çerezya Karışık Kuruyemiş Premium
Xroll Gofret Karamelli Waffle
Nimet Havuçlu Kabaklı Börek
Altınkılıç Gurme Eski Kaşar
Migros Markette %60-70 İndirimlerle Satılan Ürünler
Kireçburnu Çekirdekli Kurabiye
Migros'un kendi limonatası
Dana Hamburger Köfte
Mezzetürk Humus
Dardanel Levrek Çorbası
Migros'un kendi markası yoğurt, süt ve peynir oldukça güzel.
Aly Leblebili Kurabiye
Migros'tan gelen lezzet Tam Bi Çıtır Kakao Kremalı Gofret
Sandviçlerin vazgeçilmezi Migros Parça Somon Füme
Kara Sevda Yerli Tuzsuz Siyah Ayçekirdeği
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