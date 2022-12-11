BİM, Şok, A101, Migros, Carrefour'da bu ürünler %60-70’lere varan indirimlerle satılmaya başladı! Poşeti alan koştu

Poşeti alan koştu... BİM, Şok, A101, Migros, Carrefour'da bu ürünler %60-70’lere varan indirimlerle satılmaya başladı! Stok durumuna göre yapılan bu kampanyalarda en uygun fiyat seçeneği hangi üründe, hangi market ne zaman ve ne kadar indirim seçeneği sunuyor gibi birçok konuda sorular sorulmaktadır. İşte bu soruların cevabı!

En Uygun Fiyat Seçenekleri Hangi Markette?

En çok indirim hangi markette yerine her hafta her marketin en çok indirim yaptığı ürünleri takip etmek yerinde olacaktır.

Bazı marketlerin indirim oranları %60-70’lere varabiliyor. İşte önemli olan ihtiyacınız olan bu ürünlere ulaşabilmek. Bu konuda yapmanız gereke tek internet üzerinden indirimleri takip etmek.

Marketlerdeki indirimlerde satın almak istediğiniz ürünleri marketten veya internet üzerinden satın alabilirsiniz. Bunun yanında indirimler için marketlerin sunduğu katalogları inceleyebilirsiniz. Bu indirim katalogları düzenli olarak ve haftalık olacak şekilde yayınlanıyor. Kataloglara bakarak önümüzdeki hafta hangi marketten hangi ihtiyacınızı karşılayacağınızı belirleyebilirsiniz.

BİM Markette %60-70 İndirimlerle Satılan Ürünler

Ma Sante Tiramisu

Dost Altın Süt

Üç Köşem Üçgen Peynir

Bim marketlerde lezzet ödülüne sahip gofreti Gof Gof Fındıklı Gofret

Akdo Dondurma

BİM ürünlerinden Avşar Maden Suyu

Dost Yoğurt

Jucy

Buono Nane Aromalı Fondan

Pastamilan Ballı Tereyağlı Kurabiye

ŞOK Markette %60-70 İndirimlerle Satılan Ürünler

Kafkas Acıbadem Kurabiyesi

Amigo Soslu Fıstık

Martat Supangle

Bisto Kurabiye

Peysan peynir helvası

Uno'nun Anadolu Tam Buğday Ekmeği de dahil tüm ekmek çeşitleri

Mis muzlu puding

Gourmet Selection Kahve Kremaları

A101 Markette %60-70 İndirimlerle Satılan Ürünler

Ahir Tulum Peyniri

Vince Beyaz Çikolata

Eker Sütlaç

Findux Sütlü Fındık Kreması

Cafex Filtre Kahve ve markanın diğer kahve çeşitleri

Çerezya Karışık Kuruyemiş Premium

Xroll Gofret Karamelli Waffle

Nimet Havuçlu Kabaklı Börek

Altınkılıç Gurme Eski Kaşar

Migros Markette %60-70 İndirimlerle Satılan Ürünler

Kireçburnu Çekirdekli Kurabiye

Migros'un kendi limonatası

Dana Hamburger Köfte

Mezzetürk Humus

Dardanel Levrek Çorbası

Migros'un kendi markası yoğurt, süt ve peynir oldukça güzel.

Aly Leblebili Kurabiye

Migros'tan gelen lezzet Tam Bi Çıtır Kakao Kremalı Gofret

Sandviçlerin vazgeçilmezi Migros Parça Somon Füme

Kara Sevda Yerli Tuzsuz Siyah Ayçekirdeği

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