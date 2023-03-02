BİM indirime doymuyor! Herkesi ucuzluğa davet etti! 4 Litresi 92.50 TL'ye düştü! Yok satıyor!

4 Litresi 92.50 TL'ye düştü! Yok satıyor! BİM indirime doymuyor! Herkesi ucuzluğa davet etti! Salı ve Cuma günleri içinde satışa sunulan ürünler mağazanın katalog listesinde ayrıntılı olarak yayınlayarak tüm müşterilerine almak istedikleri ürünler hakkında detaylı bilgileri sundu. Bu hafta içinde BİM mağazasında teknolojik aletler, tekstil ürünleri, mutfak araç ve gereçlerinin yanı sıra pek çok farklı çeşitlerde olan gıda ürünleri alıcıları ile buluşmaya hazırlanıyor. Her hafta indirim uygulan ürünlere yenileri eklenerek insanların ihtiyaçları çok daha uygun fiyatlara karşılanmaktadır.

BİM Aktüel Katalog İndirimli Ürünleri

Her hafta yeni indirimlerin uygulandığı BİM katalog listesi içinde çok sayıda farklı alanlarda ürünler ile ilgiler fiyatlar verilmiştir. Pek çok kişinin ilgi ile takip ettiği katalogda yer alan indirimli ürünler sayesinde alınacak ürünler çok daha uygun fiyatlara alınması mümkün olmaktadır. BİM katalog indirim ürünleri arasında bu hafta televizyon elektrik süpürge gibi yaşam alanlarının ihtiyaçları ucuza satışları yapılmaktadır.

Ayrıca gıda alanında yer alan ürünler içinde sağlıklı beslenmek isteyenler için birçok ürün çeşitleri verilmektedir. Bunların yanı sıra çocukları da unutmayan BİM aktüel katalog ürünleri arasında çok sayıda oyuncak çeşitleri ve kırtasiye ürünleri ile küçüklerin ilgisini çekecektir. Hem Salı günleri hem de Cuma günleri ile mağaza haftada iki gün indirimli ürünleri sizlerle buluşturmaktadır.

BİM Market'in indirimli ürünler kataloğunda yer alan Torku süt ve süt ürünleri arasında 4'lü Torku Yağlı Süt, 2 LT Torku Ayran, Torku süt çeşitleri ve altılı Torku sade süt yer alıyor. 1 litreden oluşan 4'lü Torku Yağlı Süt'ün fiyatı 92,50 TL olarak belirlenmiştir. 2 LT Torku Ayran, 33,50 TL'ye satışa sunulurken, Torku süt çeşitleri 34,50 TL ve altılı Torku sade süt fiyatları ise 36,50 TL olarak açıklanmıştır.

BİM Market'in indirimli ürünler kataloğunda Lezita - Erpiliç markasına ait donuk baget ve bütün piliç poşet de yer alıyor. Lezita - Erpiliç Donuk Baget, 39,50 TL fiyatıyla müşterilere sunulurken, Lezita - Banvit - Hastavuk Bütün Piliç Poşet kg fiyatı ise 37,50 TL olarak belirlenmiştir.

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