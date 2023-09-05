Mevcut ekonomik koşullar ve çeşitli ürün kategorilerinde fiyatların sürekli artması nedeniyle vatandaşların alım gücü ciddi bir darbe aldı. Birçok markette fiyatlar yükselirken, BİM gibi zincir marketlerin cazip kampanya ve fırsatlar içeren aktüel ürün katalogları tüketicilerin odak noktası haline geldi. BİM’in bu sabah başlattığı 5 Eylül indirimleri de vatandaştan büyük ilgi gördü. İşte detaylar.

BİM'de bu haftanın aktüel ürünleri raflarda yerini aldı. BİM 5 Eylül aktüel kataloğu yayınlandı ve satışa sunulacak indirimli ürünler belli oldu. BİM'de bu hafta çeşitli meyve suları, kolonya, temizlik pamuğu, büyük boy çamaşır deterjanı ve 5 litrelik çamaşır suyu indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor. Ayrıca Peros Matik 10 Kg Toz Deterjan 174 TL'lik fiyatıyla müşterilerin beğenisine sunuluyor. BİM aktüel kataloğunda yer alan heyecan verici ürünlere bir göz atalım.

İÇ GİYİM ÜRÜNLERİNDE BÜYÜK İNDİRİM

BİM 5 Eylül 2023 aktüel kataloğunda yer alan fırsat ürünleri satışa sunuldu. BİM bu Salı, Bebek Bezi Aylık Paketleri, Kişisel Bakım ve Hijyen, Takı Tokası, Hazır Gıdalar, Süt ve Süt Ürünleri kategorilerinde bir dizi istisnai ürün sunuyor. Ayrıca bu haftanın BİM aktüel kataloğunda Kadın, Erkek ve Çocuk İç Giyim ürünlerinde önemli bir seçki dikkat çekiyor. BİM aktüel kataloğunda yer alan indirimli ürünleri birlikte inceleyelim.

5 EYLÜL BİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

Kadın 5'li Slip 90 TL,

Kız Çocuk Atlet 49 TL,

Kız Çocuk Külot 45 TL,

Erkek Çocuk Atlet 59 TL,

Erkek Ribana Atlet 60 TL,

Erkek Çocuk Boxer 49 TL,

Micro Kumaş Crop 79 TL,

Micro Kumaş Tayt 109 TL,

Lazer Kesim Sütyen 149 TL,

Casilli Desenli Slip 24,50 TL,

Temalı Ahşap Kutu 99,50 TL,

Erkek 5'li Soket Çorap 79,50 TL,

Kadın 5'li Soket Çorap 74,50 TL,

Çocuk 5'li Soket Çorap 64,50 TL

Kadın Ribana İp Askılı Atlet 60 TL,

Penti Külotlu Çorap Kadın 39,50 TL,

Comfort Family Erkek Fanila 62,50 TL,

Genç Kız Alıştırma Sütyeni 55 TL,

Kadın-Erkek 3'lü Patik Çorap 24,50 TL,

Comfort Family Erkek Sporcu Atlet 52,50 TL,

Comfort Family Dantelli Çocuk Çorabı 32,50 TL,

Comfort Family 2'li Dizaltı Çocuk Çorabı 22,50 TL,

Comfort Family Dizaltı Dantelli Çocuk Çorabı 24,50 TL,

Çift Kaplan 3'lü Bato Külot 105 TL,

Comfort Family Kadın-Erkek Spor Soket Çorap 19,50 TL

Maxiflush Wc Blok 20 TL,

Pantene Şampuan 110 TL,

Komili Sıvı Sabun 54,75 TL,

Sek Puding Muzlu 9,50 TL,

Sek Quark Çeşitleri 13,75 TL,

Shela 50 ml Roll – On 32,50 TL,

Dr. Oetker 3'lü Puding 22,50 TL,

Bebe 125 ml Kolonyası 28,50 TL,

Sek 170 ml Bardak Ayran 2,90 TL,

Sek Taze Peynir Çeşitleri 23,50 TL,

Asperox 1 Litre Mavi Güç 41,50 TL

Maxiflush Wc Blok 20 TL,

Pantene Şampuan 110 TL,

Komili Sıvı Sabun 54,75 TL,

Sek Puding Muzlu 9,50 TL,

Sek Quark Çeşitleri 13,75 TL,

Sek 170 ml Bardak Ayran 2,90 TL,

Sek Taze Peynir Çeşitleri 23,50 TL,

Asperox 1 Litre Mavi Güç 41,50 TL,

Kappadokia Un Çeşitleri 24,50 TL,

Tadıtam Gökkuşağı Pasta 69,50 TL,

Cardella Makarna Çeşitleri 8,75 TL

Kappadokia Un Çeşitleri 24,50 TL, Peynir 89 TL,

Tadıtam Gökkuşağı Pasta 69,50 TL,

Cardella Makarna Çeşitleri 8,75 TL,

Sek 5 Kg Yarım Yağlı Yoğurt 109 TL,

Zinde 1000 gr Yarım Yağlı Tost Peyniri 135 TL,

Filiz Yumurtalı Bukle 350 gr Makarna 15 TL,

Aknaz 1000 gr Az Yağlı Beyaz Peynir 89 TL,

Dr. Oetker 177 gr Krep ve 134 gr Pancake 24,50 TL

Banvit Dondurulmuş Piliç Nugget 59,50 TL,

Sek 5 Kg Yarım Yağlı Yoğurt 109 TL,

Kerem 200 gr Ballı Kaymak 39,50 TL,

Pepsi 4×250 ml Gazlı İçecek 29,75 TL,

Dr. Oetker 3'lü Puding 22,50 TL,

Banvit 1000 gr Piliç Kokteyl Sosis 55 TL,

Dimes %100 200 ml Meyve Suyu Çeşitleri 5,50 TL,

Pasta Veneta Tagliatelle 500 gr Makarna 28,50 TL,

Namet 300 gr Soslu Dana Döner 75 TL