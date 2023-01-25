BİM, A101, ve ŞOK markette okkalı indirim! Tanesi 5 TL, 9,5 TL ve 15 TL'ye satılacak
Her geçen gün fiyatların artması nedeniyle vatandaşların alım gücü oldukça düştü. Süper market zincirleri peynir ve zeytin kampanyası sunarak müşterilerini memnun ediyor.
Tanesi 5 TL, 9,5 TL ve 15 TL'ye satılacak. BİM, A101, ve ŞOK markette okkalı indirim! Peynir ve zeytin fiyatlarında indirim geldi. 2023 yılının ilk aylarında fiyatlarda ciddi düşüşler yaşanıyor BİM, A101, ve ŞOK gibi Türkiye’de hizmet veren zincir marketler peynir ve zeytin fiyatlarında indirime gidiyor.
2022 yılında enflasyonun yükselmesi fiyatları ciddi şekilde etkiledi. Rusya Ukrayna savaşı sonrası temek gıdalarda da yükselme meydana geldi. Süper market zincirleri 31 Aralık tarihinden itibaren indirim fırsatlarını sunmaya devam ediyor. İlk olarak Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde temel gıda ürünlerinde ciddi indirimler geldi. Daha sonra bu indirimlere diğer süper marketlerde katıldı.
Aktüel Ürünlerde İndirim Var
Marketlerin ürün fiyatlarındaki değişimler devam ediyor. Döviz kurunda yaşanan düşüş sonrasında temel gıda ürünlerinde çok özel indirimler yaşanıyor. Özellikle peynir ve zeytin fiyatlarında çok ciddi kampanyalar bulunuyor. Sizde süper marketlerin aktüel kataloglarına göz atarak indirimli fiyatlardan yararlanabilirsiniz. Büyük zincir marketlerin yaptığı indirimler herkesi memnun ediyor.
Sizde aktüel indirimlerden yararlanarak peynir ve zeytini çok daha uygun fiyatlara satın alabilirsiniz. Çok özel indirim kampanyaları şimdi süper marketlerde sizleri bekliyor. Zeytin ve peynir dışında birçok üründe de ciddi indirimler yaşanıyor. Milyonlarca vatandaş indirimli ürünlerden yararlanarak temel gıda maddelerini uygun fiyatlara satın alıyor.
BİM, A101, Ve ŞOK Market
Dijitsu 43″ Android Tv 3.999 TL
Dijitsu 32″ Android Tv 2.299 TL
shoppingmode shoppingmode Xiaomi Mi S10T Robot Süpürge 13.499 TL
Kumtel Airfryer Yağsız Fritöz 1.799 TL
Polosmart Smarta Tartı 169 TL
Polosmart Duvar Şarjı 109 TL
Masaüstü Çift Taraflı Ahşap Yazı Tahtası 129 TL
Manyetik Kutu Oyunları 29,50 TL
Oyun Çadırı 155 TL
Kapaklı Oyuncak Kutusu 67,50 TL
Ahşap Bloklar 119 TL
Loop Loop Kutu Oyunu 79 TL
Lelia Oyuncak Bebek 89 TL
LC Oyuncak Kamyon Mikser 69 TL
Çıkartma Kitabım 15 TL
Bıcırık Masallar Serisi 5 TL
Barbie Manyetik kıyafet Giydirme Oyunu 65 TL
Puzzle 2’li 29,50 TL
Barbie Prıltılı Bebek 79 TL
Hot Wheels Tekli Arabalar 27,50 TL
bim 27 ocak 2023 aktuel 2Tefal Düdüklü Tencere 6 Litre 1.499 TL
Benante 12 Parça Kahvaltı Seti 299 TL
Benante Yuvarlak Çerezlik 4’lü 59,50 TL
Benante Uzun Dikdörtgen Tabak 49,50 TL
Benante Dikdörtgen Tabak 2’li 55 TL
Chef’s Sahan 20 cm 69 TL
Chef’s Tava 28 cm 99 TL
Tual Desenli Dertsiz Masa Örtüsü 119 TL
Oval Tepsi 35 cm 55 TL
Glass in love Çift Cidarlı Simli Kupa 89 TL
Matara 2 Litre 189 TL
Çok Amaçlı Mutfak Makası 34,50 TL
Şeffaf Servis Seti 22,50 TL
Pratik İpli Doğrayıcı 89 TL
Paşabahçe Timeless Çay Bardağı 6’lı 99 TL
Paşabahçe Timeless Servis Tabağı 30 cm 109 TL
Paşabahçe İnvitation Oval Tabak 27,50 TL
Paşabahçe İnvitation Oval Tabak 25 cm 18,90 TL
Paşabahçe Casseroles Kapaklı Borcam 2600 cc 89 TL
Şeffaf Kahvaltılık / Saklama Kabı 19,50 TL
Esnek Taşıma / Pazar Çantası 45 TL
15 Bölmeli Organizer 24,50 TL
Askılı Dolap İçi Çöp Kovası 69,50 TL
Elma Şekilli Çerezlik 3,50 TL
Rakle Mottolu Cam Kupa 250 cc 22,50 TL
LAV Vega Saklama Kabı 2370 cc 29,50 TL
LAV Vega Saklama Kabı 1130 cc 39,50 TL
Ev Gereçleri 7,50 TL
Tek Fiyat Ürünler 9,50 TL
Rafadan Tayfa Tek Kişilik Nevresim Seti 279 TL
Rafadan Tayfa Dijital Baskılı Battaniye 249 TL
Renkli Balon 6’lı 9,50 TL
Rafadan Tayfa Sweatshirt 85 TL
Çim Adam 9 TL
Rafadan Tayfa Spor Ayakkabı 199 TL
Çocuk Wellsoft Ev Patiği 17,50 TL
Pırıl Spor Ayakkabı 199 TL
Molinella Çift Kişilik Tual Desenli Nevresim Seti 269 TL
Tual Desenli Kokulu Defter 18,50 TL
Molinella Çift Kişilik Lastikli Ranforce Çarşaf 119 TL
Penti Termal Külotlu Çorap 49 TL
Gezer Kadın / Erkek Terlik Çeşitleri 29,50 TL
Çift Kişilik Desenli Akrilik Battaniye 199 TL
Tek Kişilik Desenli Akrtilik Battaniye 169 TL
Kapitoneli Yastık 65 TL
Şemsiye 79 TL
Kadın Desenli Polar Alt 59 TL
Çift Kişilik Mikrofiber Yorgan 219 TL
Tek Kişilik Mikrofiber Yorgan 179 TL
Süngerli Banyo Paspas Seti 2’li 139 TL
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