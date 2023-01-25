BİM, A101, ve ŞOK markette okkalı indirim! Tanesi 5 TL, 9,5 TL ve 15 TL'ye satılacak

Tanesi 5 TL, 9,5 TL ve 15 TL'ye satılacak. BİM, A101, ve ŞOK markette okkalı indirim! Peynir ve zeytin fiyatlarında indirim geldi. 2023 yılının ilk aylarında fiyatlarda ciddi düşüşler yaşanıyor BİM, A101, ve ŞOK gibi Türkiye’de hizmet veren zincir marketler peynir ve zeytin fiyatlarında indirime gidiyor.

2022 yılında enflasyonun yükselmesi fiyatları ciddi şekilde etkiledi. Rusya Ukrayna savaşı sonrası temek gıdalarda da yükselme meydana geldi. Süper market zincirleri 31 Aralık tarihinden itibaren indirim fırsatlarını sunmaya devam ediyor. İlk olarak Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde temel gıda ürünlerinde ciddi indirimler geldi. Daha sonra bu indirimlere diğer süper marketlerde katıldı.

Aktüel Ürünlerde İndirim Var

Marketlerin ürün fiyatlarındaki değişimler devam ediyor. Döviz kurunda yaşanan düşüş sonrasında temel gıda ürünlerinde çok özel indirimler yaşanıyor. Özellikle peynir ve zeytin fiyatlarında çok ciddi kampanyalar bulunuyor. Sizde süper marketlerin aktüel kataloglarına göz atarak indirimli fiyatlardan yararlanabilirsiniz. Büyük zincir marketlerin yaptığı indirimler herkesi memnun ediyor.

Sizde aktüel indirimlerden yararlanarak peynir ve zeytini çok daha uygun fiyatlara satın alabilirsiniz. Çok özel indirim kampanyaları şimdi süper marketlerde sizleri bekliyor. Zeytin ve peynir dışında birçok üründe de ciddi indirimler yaşanıyor. Milyonlarca vatandaş indirimli ürünlerden yararlanarak temel gıda maddelerini uygun fiyatlara satın alıyor.

BİM, A101, Ve ŞOK Market Dijitsu 43″ Android Tv 3.999 TL

Dijitsu 32″ Android Tv 2.299 TL

shoppingmode shoppingmode Xiaomi Mi S10T Robot Süpürge 13.499 TL

Kumtel Airfryer Yağsız Fritöz 1.799 TL

Polosmart Smarta Tartı 169 TL

Polosmart Duvar Şarjı 109 TL

Masaüstü Çift Taraflı Ahşap Yazı Tahtası 129 TL

Manyetik Kutu Oyunları 29,50 TL

Oyun Çadırı 155 TL

Kapaklı Oyuncak Kutusu 67,50 TL

Ahşap Bloklar 119 TL

Loop Loop Kutu Oyunu 79 TL

Lelia Oyuncak Bebek 89 TL

LC Oyuncak Kamyon Mikser 69 TL

Çıkartma Kitabım 15 TL

Bıcırık Masallar Serisi 5 TL

Barbie Manyetik kıyafet Giydirme Oyunu 65 TL

Puzzle 2’li 29,50 TL

Barbie Prıltılı Bebek 79 TL

Hot Wheels Tekli Arabalar 27,50 TL

bim 27 ocak 2023 aktuel 2Tefal Düdüklü Tencere 6 Litre 1.499 TL

Benante 12 Parça Kahvaltı Seti 299 TL

Benante Yuvarlak Çerezlik 4’lü 59,50 TL

Benante Uzun Dikdörtgen Tabak 49,50 TL

Benante Dikdörtgen Tabak 2’li 55 TL

Chef’s Sahan 20 cm 69 TL

Chef’s Tava 28 cm 99 TL

Tual Desenli Dertsiz Masa Örtüsü 119 TL

Oval Tepsi 35 cm 55 TL

Glass in love Çift Cidarlı Simli Kupa 89 TL

Matara 2 Litre 189 TL

Çok Amaçlı Mutfak Makası 34,50 TL

Şeffaf Servis Seti 22,50 TL

Pratik İpli Doğrayıcı 89 TL

Paşabahçe Timeless Çay Bardağı 6’lı 99 TL

Paşabahçe Timeless Servis Tabağı 30 cm 109 TL

Paşabahçe İnvitation Oval Tabak 27,50 TL

Paşabahçe İnvitation Oval Tabak 25 cm 18,90 TL

Paşabahçe Casseroles Kapaklı Borcam 2600 cc 89 TL

Şeffaf Kahvaltılık / Saklama Kabı 19,50 TL

Esnek Taşıma / Pazar Çantası 45 TL

15 Bölmeli Organizer 24,50 TL

Askılı Dolap İçi Çöp Kovası 69,50 TL

Elma Şekilli Çerezlik 3,50 TL

Rakle Mottolu Cam Kupa 250 cc 22,50 TL

LAV Vega Saklama Kabı 2370 cc 29,50 TL

LAV Vega Saklama Kabı 1130 cc 39,50 TL

Ev Gereçleri 7,50 TL

Tek Fiyat Ürünler 9,50 TL

Rafadan Tayfa Tek Kişilik Nevresim Seti 279 TL

Rafadan Tayfa Dijital Baskılı Battaniye 249 TL

Renkli Balon 6’lı 9,50 TL

Rafadan Tayfa Sweatshirt 85 TL

Çim Adam 9 TL

Rafadan Tayfa Spor Ayakkabı 199 TL

Çocuk Wellsoft Ev Patiği 17,50 TL

Pırıl Spor Ayakkabı 199 TL

Molinella Çift Kişilik Tual Desenli Nevresim Seti 269 TL

Tual Desenli Kokulu Defter 18,50 TL

Molinella Çift Kişilik Lastikli Ranforce Çarşaf 119 TL

Penti Termal Külotlu Çorap 49 TL

Gezer Kadın / Erkek Terlik Çeşitleri 29,50 TL

Çift Kişilik Desenli Akrilik Battaniye 199 TL

Tek Kişilik Desenli Akrtilik Battaniye 169 TL

Kapitoneli Yastık 65 TL

Şemsiye 79 TL

Kadın Desenli Polar Alt 59 TL

Çift Kişilik Mikrofiber Yorgan 219 TL

Tek Kişilik Mikrofiber Yorgan 179 TL

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