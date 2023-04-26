Memurlara Yeni Zam Müjdesi: Seyyanen Zam Yolda!

Milyonlarca memur, seçim öncesi maaşlara seyyanen zam bekliyor. Gelen iddialara göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Mayıs'ta memurlara müjde olarak zam açıklaması yapacak. TÜİK'in açıkladığı 6 aylık enflasyon verileri doğrultusunda, ocak ayında yapılacak zam miktarı yüzde 30 olarak açıklanmıştı. Memur ve memur emeklisine yüzde 30 ara zam müjdesinin verileceği son dönemlerde konuşulan konular arasında yerini aldı.

Son yıllarda birçok düzenleme yapıldı. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 TL seviyesine çıkarılırken, 3600 ek gösterge ve EYT konularında düzenlemeler yapıldı. Ancak memurların talepleri halen devam ediyor. Mayıs ayında açıklanacak zam müjdesiyle birlikte, memur ve memur emeklileri temmuz zammını beklemek zorunda kalmayacak. Ara zam oranının yüzde 30 olarak açıklanacağı diğer iddialar arasında yer alıyor.

Memurların maaşlarının iyileştirilmesine yönelik talepleri son dönemde artış gösterirken, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL'ye çıkarılmasıyla birlikte, aradaki makas daha da daraldı. Bu sebeple, memur ve memur emeklileri zam müjdesini beklerken, gelişmeler yakından takip ediliyor.

ZAM GELECEK

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına seyyanen zam yapılacağı iddiaları son günlerde daha da artarak gündeme geldi. Konu hakkında çeşitli spekülasyonlar yapılsa da henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak iddialara göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs tarihinde bir müjde vererek memur ve memur emeklilerinin seyyanen zam alacağını açıklayacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon verileri, memur ve memur emeklilerinin temmuz zammını belirliyor. Ocak ayında yapılacak zam miktarı yüzde 30 olarak açıklanmıştı. Son dönemde ise memur ve memur emeklilerine yüzde 30 ara zam müjdesinin verileceği konuşuluyor.

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL seviyesine yükseltilmesiyle birlikte memur ve memur emeklilerinin maaşlarındaki makas iyice daralmıştı. Bu nedenle, memur ve memur emeklileri maaşlarının iyileştirilmesini talep ediyorlar.

Öte yandan, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi pek çok konuda düzenlemeler yapıldı. EYT ve emekli maaşları gibi konularda düzenlemeler yapılırken, memurların da seyyanen zam alacağı iddiaları gündemde yer almaya başladı.

Ancak, henüz resmi bir açıklama yapılmadığından ve konuyla ilgili net bir bilgi bulunmadığından, memur ve memur emeklilerinin seyyanen zam alıp almayacağına dair kesin bir yargıya varmak mümkün değil. Ancak yakın zamanda yapılacak açıklamaların memurlar ve memur emeklileri için olumlu bir haber taşıyacağı düşünülüyor.