Altın fiyatlarının geleceği seviye açıklandı! Adeta kalp krizi sebebi olacak! 14-18-22-24 ayar gram altın fiyatları...

14-18-22-24 ayar gram altın fiyatları... Altın fiyatlarının geleceği seviye açıklandı! Adeta kalp krizi sebebi olacak! Uzmanlar altının yeni rekor kıracağı tarihlere dair tahminlerini açıklamaya başladı. Uzmanlar yılın ilk çeyreğinde dalgalanmalar yaşanacağını iletse de yılın ilerleyen dönemlerinde zirve rakamların görüneceği beklentisi bulunuyor. Uzmanlar özellikle 5 veya 6 ay içinde ani yükselişler yaşanacağı kanısına sahip.

Altın Rakamları Yükselişe Devam Ediyor

Gram altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle Trabzon Hasır Bileziğinin gram fiyatları da artmaya başladı. Hasır set fiyatları 100 ile 200 bin TL arasında değere sahip. Önümüzdeki dönemde gram fiyatlarının yükselmeye devam edeceği düşünüldüğünden dolayı set fiyatlarının 300 ile 400 bin TL’ye kadar ulaşacağı aktarılıyor.

Uzmanlar bu yıl altına yatırım yapanların yüzünün güleceğini aktarıyor. Önümüzdeki aylarda fiyatların yüzde yirmilik ve otuzluk artışların yaşanacağı beklentisi bulunuyor. Küresel dünyada olumsuz durumlarda yatırımcılar altına ve dolara yönelmektedir. Bu nedene bağlı olarak en az yüzde otuzluk artışların yaşanacağı düşünülüyor.

Dolar rakamlarının hareketli olmasından dolayı bir anda gram fiyatlarının 1400 TL’yi aşabileceği öngörüsü bulunuyor. Gram fiyatlarını iç piyasada doların baskılanması belirlerken dış piyasalarda Rusya-Ukrayna savaşı belirliyor.

Altın Fiyatlarında Son Durum

ALTIN/ONS 1.966,96

ALTIN/GR SPOT 1.204,11

CUMHURİYET ALTINI 7.851

ZİYNET ALTINI 7.850,82

GRAM ALTIN 1.224,34

ÇEYREK ALTIN 1.968,59

YARIM ALTIN 3.937,18

ATA ALTIN 8.267,11

14 AYAR BİLEZİK GRAMI 807,82

22 AYAR BİLEZİK GRAMI 1.178,39

GREMSE ALTIN 19.946,00

ALTIN/ONS TL 37.495

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