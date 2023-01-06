BİM, A101, Migros ve ŞOK markette ayçiçek yağı, peynir ve zeytin fiyatlarına sağlam indirim geldi! Kapıda kuyruk var!

Ayçiçek yağı, peynir ve zeytin fiyatlarında sağlam indirim geldi! Vatandaşı çocuk gibi sevindiren haber! 2023 yılının ilk aylarında fiyatlarda yaşanan artışa bağlı olarak vatandaşları sevindiren haber zincir marketler tarafından açıklandı. BİM, A101, Migros ve ŞOK gibi Türkiye’de hizmet veren zincir marketler; peynir, zeytin ve Ayçiçek yağı temel gıda ürünlerinde 31 Ocak tarihine kadar yeni indirim fiyatlarını belirledi. İşte zincir market indirimleri ile ilgili detaylar.

Zincir marketlerde yılın son indirimleri!

2022 yılında enflasyonun tavan yapmasıyla birlikte vatandaşların alım gücünde ciddi azalmalar yaşandı. Rusya Ukrayna savaşı sonrası özellikle Ayçiçek yağının fiyatında yaşanan artışlar, vatandaşları tedirgin hale getirdi. Zincir marketlerden vatandaşı sevindirecek temel gıda ürünleri indirim fırsatları için ise 31 Aralık tarihi işaret ediliyor.

Ayçiçek yağında ve gıda ürünlerinde kaçırılmaz fırsatlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla birlikte Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde temel gıda ürünlerinde önemli indirimler uygulandı. Enflasyondan nasibini alan zincir marketler ise, vatandaşların tepkisine ve Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin attığı bu adımla yeni indirim kararları uygulamaya başladı.

2023 indirimlerinden önce temel gıda ürünleri arasında yer alan Ayçiçek yağının 5 litresi 190-200 TL aralığında satışa sunuluyordu. Fakat 2023 yılı itibariyle Ayçiçek yağı indirimli marketler ortalama fiyatı ise 5 litresi 150 TL bandında olduğu görülüyor. Yalnızca Ayçiçek yağında değil; süt, peynir ve zeytin gibi temel gıda ürünlerinde yeni fiyat etiketleri uygulanmaya başladı.

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