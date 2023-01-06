Yatırım uzmanları 2023’ün yeni kralı yayınlandı! Doları da altını da geride bırakacak olan yatırım aracı bomba!

Kripto yatırımcıları dolar ve altının fiyat dalgalanmasına bağlı olarak 2023’te en çok kazandıracak olan kriptoların neler olduğunu merak etmeye başladı. 16.5 ile yılı bitiren Bitcoin, 2022 yılının son çeyreğine kadar uzun süren bir durgunluk yaşadı. Fakat, yatırım uzmanlarının yaptığı birçok açıklamaya göre Bitcoin geleceği 2023 yılında dolar ve altın yatırımını geçeceği ve yatırımcılara büyük kazanç sağlayacağı düşünülüyor.

2023 Kriptoların yılı olacak!

Altın her zaman güvenilir ve uzun vadede kazandıran bir yatırım aracı olarak görülüyor. 2022 yılında yaşanan enflasyondan nasibini alan vatandaşlar, ellerindeki yatırımdan olmamak için 2023 gram altın tahmini ile yatırımlarına yön vermek istiyor. İçlerinde İslam Memiş’in de yer aldığı ünlü yatırım uzmanlarına göre altın hem TL hem de ons ile desteklendiği için yatırımcılarını sevindirmeye devam edeceğe benziyor.

Döviz ve altın yatırımlarına alternatif bir popüler yatırım platformu olan kripto paralar, 2023’ün merak edilen varlıkları arasında yer alıyor. 2023 kripto para tahmini verilerine göre, Bitcoin 2022 yılına kadar büyük bir kayıp yaşarken, anlık olarak 16 dolardan işlem görüyor. Ünlü analist Michael van de Poppe’un görüşleri ve Arcane Research raporuna göre Bitcoin 2023 yılında yükselme eğilimine geçerek, yatırımcıların yüzünü güldürecek gibi görünüyor.

haber24.com özel haber