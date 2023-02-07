Başvurana ATM'den direkt 50.000 TL yatıyor! 8 bankadan hem cepleri hem de içleri cızır cızır ısıtacak kampanya! Nakit paraya sıkışanlara mis gibi teklifler geliyor. Bu kriterleri göz önüne alarak banka banka ihtiyaç kredisi faiz oranlarını merak edenler için tam anlamda aktarıyoruz.

8 bankadan hem cepleri hem de içleri cızır cızır ısıtacak kampanya! Başvurana ATM'den direkt 50.000 TL yatıyor. İhtiyaç kredisi faiz oranları bankaların yeni ayla birlikte yenilediği fırsatlardan oldu. Pek çok banka daha fazla müşteri kazanabilmek adına taze kampanyalarını müşterilerine özel dizdi. Nakit para ihtiyacı olanlara özel tüm bu fırsatları merak edenler için kapsamlıca araştırarak editörlerimiz aracılığıyla duyuruyoruz.

BURGAN BANK

Faiz Oranı

%1,59

Aylık Taksit

1.958 TL

Toplam Ödeme

70.477 TL

TEB

Faiz Oranı

%1,64

Aylık Taksit

1.977 TL

Toplam Ödeme

71.187 TL

ENPARA

Faiz Oranı

%1,99

Aylık Taksit

2.118 TL

Toplam Ödeme

76.265 TL

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı

%1,99

Aylık Taksit

2.118 TL

Toplam Ödeme

76.265 TL

NKOLAY

Faiz Oranı

%2,89

Aylık Taksit

2.504 TL

Toplam Ödeme

90.152 TL

AKBANK

Faiz Oranı

%2,03

Aylık Taksit

2.135 TL

Toplam Ödeme

77.122 TL

CEPTETEB

Faiz Oranı

%1,64

Aylık Taksit

1.977 TL

Toplam Ödeme

71.187 TL

HALKBANK

Faiz Oranı

%1,94

Aylık Taksit

2.098 TL

Toplam Ödeme

75.803 TL

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