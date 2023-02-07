8 bankadan hem cepleri hem de içleri cızır cızır ısıtacak kampanya! Başvurana ATM'den direkt 50.000 TL yatıyor!

İhtiyaç kredisi faiz oranları ile ilgili bilgi almak isteyenler arama motorlarına yöneldi. Bankalar yeni yıla özel kampanyalarını birer birer oluşturdu.

Güncel 07.02.2023 - 08:12 07.02.2023 - 08:12 Alp Eren
8 bankadan hem cepleri hem de içleri cızır cızır ısıtacak kampanya! Başvurana ATM'den direkt 50.000 TL yatıyor!

Başvurana ATM'den direkt 50.000 TL yatıyor! 8 bankadan hem cepleri hem de içleri cızır cızır ısıtacak kampanya! Nakit paraya sıkışanlara mis gibi teklifler geliyor. Bu kriterleri göz önüne alarak banka banka ihtiyaç kredisi faiz oranlarını merak edenler için tam anlamda aktarıyoruz.

8 bankadan hem cepleri hem de içleri cızır cızır ısıtacak kampanya! Başvurana ATM'den direkt 50.000 TL yatıyor. İhtiyaç kredisi faiz oranları bankaların yeni ayla birlikte yenilediği fırsatlardan oldu. Pek çok banka daha fazla müşteri kazanabilmek adına taze kampanyalarını müşterilerine özel dizdi. Nakit para ihtiyacı olanlara özel tüm bu fırsatları merak edenler için kapsamlıca araştırarak editörlerimiz aracılığıyla duyuruyoruz.

Üniversiteler Tatil Oldu Mu, Deprem Nedeniyle Hangi İllerdeki Üniversiteler Kaç Gün Tatil?

Üniversiteler Tatil Oldu Mu, Deprem Nedeniyle Hangi İllerdeki Üniversiteler Kaç Gün Tatil?

BURGAN BANK

Faiz Oranı
%1,59
Aylık Taksit
1.958 TL
Toplam Ödeme
70.477 TL

TEB

Faiz Oranı
%1,64
Aylık Taksit
1.977 TL
Toplam Ödeme
71.187 TL

ENPARA

Faiz Oranı
%1,99
Aylık Taksit
2.118 TL
Toplam Ödeme
76.265 TL

QNB FİNANSBANK

Faiz Oranı
%1,99
Aylık Taksit
2.118 TL
Toplam Ödeme
76.265 TL

NKOLAY

Faiz Oranı

%2,89
Aylık Taksit
2.504 TL
Toplam Ödeme
90.152 TL

AKBANK

Faiz Oranı
%2,03
Aylık Taksit
2.135 TL
Toplam Ödeme
77.122 TL

CEPTETEB

Faiz Oranı
%1,64
Aylık Taksit
1.977 TL
Toplam Ödeme
71.187 TL

HALKBANK

Faiz Oranı
%1,94
Aylık Taksit
2.098 TL
Toplam Ödeme
75.803 TL

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