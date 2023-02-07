8 bankadan hem cepleri hem de içleri cızır cızır ısıtacak kampanya! Başvurana ATM'den direkt 50.000 TL yatıyor!
İhtiyaç kredisi faiz oranları ile ilgili bilgi almak isteyenler arama motorlarına yöneldi. Bankalar yeni yıla özel kampanyalarını birer birer oluşturdu.
Başvurana ATM'den direkt 50.000 TL yatıyor! 8 bankadan hem cepleri hem de içleri cızır cızır ısıtacak kampanya! Nakit paraya sıkışanlara mis gibi teklifler geliyor. Bu kriterleri göz önüne alarak banka banka ihtiyaç kredisi faiz oranlarını merak edenler için tam anlamda aktarıyoruz.
8 bankadan hem cepleri hem de içleri cızır cızır ısıtacak kampanya! Başvurana ATM'den direkt 50.000 TL yatıyor. İhtiyaç kredisi faiz oranları bankaların yeni ayla birlikte yenilediği fırsatlardan oldu. Pek çok banka daha fazla müşteri kazanabilmek adına taze kampanyalarını müşterilerine özel dizdi. Nakit para ihtiyacı olanlara özel tüm bu fırsatları merak edenler için kapsamlıca araştırarak editörlerimiz aracılığıyla duyuruyoruz.
BURGAN BANK
Faiz Oranı
%1,59
Aylık Taksit
1.958 TL
Toplam Ödeme
70.477 TL
TEB
Faiz Oranı
%1,64
Aylık Taksit
1.977 TL
Toplam Ödeme
71.187 TL
ENPARA
Faiz Oranı
%1,99
Aylık Taksit
2.118 TL
Toplam Ödeme
76.265 TL
QNB FİNANSBANK
Faiz Oranı
%1,99
Aylık Taksit
2.118 TL
Toplam Ödeme
76.265 TL
NKOLAY
Faiz Oranı
%2,89
Aylık Taksit
2.504 TL
Toplam Ödeme
90.152 TL
AKBANK
Faiz Oranı
%2,03
Aylık Taksit
2.135 TL
Toplam Ödeme
77.122 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı
%1,64
Aylık Taksit
1.977 TL
Toplam Ödeme
71.187 TL
HALKBANK
Faiz Oranı
%1,94
Aylık Taksit
2.098 TL
Toplam Ödeme
75.803 TL
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