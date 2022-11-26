BİM 29 Kasım aktüel kataloğuyla uçuş moduna geçirecek indirim! 24,50 TL'ye düştü! Poşeti kapan koştu!
BİM 81 ildeki şubeleriyle yeni ürünlerini haftada iki kez duyurarak satışına başlıyor. BİM'de gelecek hafta şahane fırsatlar start alıyor.
24,50 TL'ye düştü! Poşeti kapan koştu! BİM 29 Kasım aktüel kataloğuyla uçuş moduna geçirecek indirim! Salı ve cuma günlerine özel olarak hazırlanan bu kampanyalar tam 1 hafta boyunca raflarda müşterisini bekliyor. Gelecek hafta satışa sunulacak ürünlerin listesi de belli oldu. Özellikle giyim ve temizlik ürünlerinin revaçta kataloğ içerisinde ağırlıkta görülüyor. İşte BİM 29 Kasım aktüel kataloğu ürün listesi...
Ülkenin en çok ziyaret edilen zincir marketlerinden birisi olan BİM'de gelecek hafta şahane fırsatlar start alıyor. Temizlik ve giyim ürünlerinin başı çektiği kataloğda onlarca indirimli ürünün olduğu görüldü. Bu ürünlerin listesini merak edenler özellikle cumartesi günü itibariyle arama motorundan araştırmalarını yapıyor. Sitemizin editörlerinin derlediği ürünleri size detaylı bir şekilde aktarıyoruz. İşte haftanın indirimleri
BİM 29 KASIM AKTÜEL KATALOĞ ÜRÜNLERİ
İçim yarım yağlı süzme peynir 59 TL'ye düştü
SEK 600 gr kaşar peyniri 79 TL'ye düştü
900 GR SEK kaymaksız yoğurt 24,50 TL'ye düştü
Levent Börek
Adana Böreği 3 Peynirli
• 400 g
Gürsoy
Bitter Çikolatalı Kakaolu Fındık Kreması
• 400 g
Polonez
Hindi Kokteyl Sosis
• 300 g
Gesaş
Vişne & Çilek Reçeli
• 380 g
• %35 meyve
Bağcı
Kuru Sele Siyah Zeytin
• 400 g
• Gemlik tipi
Melis
Sos Çeşitleri
• Lutenitsa Sos 290 g
• Ajvar Sos 300 g
Comfort Family
Soket Çorap
• Kadın-Erkek
• Nope Desen
Wasa
Gevrek Ekmek Original
• 275 g
Casilli
Bralet Slip Takım
• M-L Beden
• Siyah ve Bordo Renk
Casilli
Lazer Kesim Hipster Külot
• M-L-XL Beden
• Siyah ve Ten Rengi
Baby Turco
Islak Havlu Beyaz Sabun Kokulu
• 90'lı
Casilli
Ön Fermuar Detaylı Sütyen
• 75-80-85 Beden