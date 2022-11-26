BİM 29 Kasım aktüel kataloğuyla uçuş moduna geçirecek indirim! 24,50 TL'ye düştü! Poşeti kapan koştu!

24,50 TL'ye düştü! Poşeti kapan koştu! BİM 29 Kasım aktüel kataloğuyla uçuş moduna geçirecek indirim! Salı ve cuma günlerine özel olarak hazırlanan bu kampanyalar tam 1 hafta boyunca raflarda müşterisini bekliyor. Gelecek hafta satışa sunulacak ürünlerin listesi de belli oldu. Özellikle giyim ve temizlik ürünlerinin revaçta kataloğ içerisinde ağırlıkta görülüyor. İşte BİM 29 Kasım aktüel kataloğu ürün listesi...

Ülkenin en çok ziyaret edilen zincir marketlerinden birisi olan BİM'de gelecek hafta şahane fırsatlar start alıyor. Temizlik ve giyim ürünlerinin başı çektiği kataloğda onlarca indirimli ürünün olduğu görüldü. Bu ürünlerin listesini merak edenler özellikle cumartesi günü itibariyle arama motorundan araştırmalarını yapıyor. Sitemizin editörlerinin derlediği ürünleri size detaylı bir şekilde aktarıyoruz. İşte haftanın indirimleri

BİM 29 KASIM AKTÜEL KATALOĞ ÜRÜNLERİ

İçim yarım yağlı süzme peynir 59 TL'ye düştü

SEK 600 gr kaşar peyniri 79 TL'ye düştü

900 GR SEK kaymaksız yoğurt 24,50 TL'ye düştü

Levent Börek

Adana Böreği 3 Peynirli

• 400 g

Gürsoy

Bitter Çikolatalı Kakaolu Fındık Kreması

• 400 g

Polonez

Hindi Kokteyl Sosis

• 300 g

Gesaş

Vişne & Çilek Reçeli

• 380 g

• %35 meyve

Bağcı

Kuru Sele Siyah Zeytin

• 400 g

• Gemlik tipi

Melis

Sos Çeşitleri

• Lutenitsa Sos 290 g

• Ajvar Sos 300 g

Comfort Family

Soket Çorap

• Kadın-Erkek

• Nope Desen

Wasa

Gevrek Ekmek Original

• 275 g

Casilli

Bralet Slip Takım

• M-L Beden

• Siyah ve Bordo Renk

Casilli

Lazer Kesim Hipster Külot

• M-L-XL Beden

• Siyah ve Ten Rengi

Baby Turco

Islak Havlu Beyaz Sabun Kokulu

• 90'lı

Casilli

Ön Fermuar Detaylı Sütyen

• 75-80-85 Beden