BİM 24 Ocak 2023 aktüel kataloğu resmen şıkır şıkır... Market 5 rafta öyle bir indirim yaptı ki görenler yok artık dedi!
81 ilde on binden fazla şubesiyle hizmet veren BİM yarın satışa çıkacak ürünlerin listesini duyurdu. İşte BİM 24 Ocak 2023 aktüel kataloğu ürün listesi
Market 5 rafta öyle bir indirim yaptı ki görenler yok artık dedi! BİM 24 Ocak 2023 aktüel kataloğu resmen şıkır şıkır... Zincir marketler arasında en çok bilinenlerden birisi olan BİM salı ve cuma günlerine özel yeni kampanyaları devreye almaya devam ediyor. Bu hafta yiyecek ve içecek ürünlerine özel bir indirim kampanyası başlatan market sporcu ürünlerine de kallavi bir indirim yaptı. Merak edenler için ürünleri kapsamlı bir şekilde paylaşıyoruz.
BİM 24 Ocak 2023 aktüel kataloğu resmen şıkır şıkır... Market 5 rafta öyle bir indirim yaptı ki görenler yok artık dedi. Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden olan ve 81 ilde on binden fazla şubesiyle hizmet veren BİM yarın satışa çıkacak ürünlerin listesini duyurdu. İşte BİM 24 Ocak 2023 aktüel kataloğu ürün listesi
BİM 24 OCAK 2023 AKTÜEL KATALOĞU
Performans Karışık Kuruyemiş
• 150 g
• Kaju&Cranberry
• Özel Teneke Kutu
İkbal
Geleneksel Dana Kangal Sucuk
• 350 g
Aytaç
Isıl İşlem Görmüş Dilimli Dana Sucuk
• 40 g
Banvit
Tütsülenmiş Cheddarlı Piliç Jumbo Sosis
• 250 g
Kaanlar
Sürülebilir Lor Peyniri
• 300 g
Özsüt Tatlı Mola
Pasta
• 600 g
• Red Velvet
• Rainbow
Antebella
Badem Kreması
• 200 g
• %40 Badem
Performans
Ketçap+Mayonez İkili Set
• Ketçap 520 g
• Mayonez 510 g
Dolgulu Hurma Topları
• 96 g
• Fıstık Ezmeli
• Fındık Ezmeli
Performans
Meyve Topları
• 96 g
• Chia Tohumlu
• Hindistan Cevizli
Performans İnce Öğütülmüş Yulaf Ezmesi
• 350 g
• Hibiskus, Badem, Cranberry
• Kurkumin, Elma, Tarçın
Fiskorella
Kakaolu Fındık Kreması
• 400 g
• %5 Fındık
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