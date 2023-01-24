Market 5 rafta öyle bir indirim yaptı ki görenler yok artık dedi! BİM 24 Ocak 2023 aktüel kataloğu resmen şıkır şıkır... Zincir marketler arasında en çok bilinenlerden birisi olan BİM salı ve cuma günlerine özel yeni kampanyaları devreye almaya devam ediyor. Bu hafta yiyecek ve içecek ürünlerine özel bir indirim kampanyası başlatan market sporcu ürünlerine de kallavi bir indirim yaptı. Merak edenler için ürünleri kapsamlı bir şekilde paylaşıyoruz.

BİM 24 Ocak 2023 aktüel kataloğu resmen şıkır şıkır... Market 5 rafta öyle bir indirim yaptı ki görenler yok artık dedi. Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden olan ve 81 ilde on binden fazla şubesiyle hizmet veren BİM yarın satışa çıkacak ürünlerin listesini duyurdu. İşte BİM 24 Ocak 2023 aktüel kataloğu ürün listesi

BİM 24 OCAK 2023 AKTÜEL KATALOĞU

Performans Karışık Kuruyemiş

• 150 g

• Kaju&Cranberry

• Özel Teneke Kutu

İkbal

Geleneksel Dana Kangal Sucuk

• 350 g

Aytaç

Isıl İşlem Görmüş Dilimli Dana Sucuk

• 40 g

Banvit

Tütsülenmiş Cheddarlı Piliç Jumbo Sosis

• 250 g

Kaanlar

Sürülebilir Lor Peyniri

• 300 g

Özsüt Tatlı Mola

Pasta

• 600 g

• Red Velvet

• Rainbow

Antebella

Badem Kreması

• 200 g

• %40 Badem

Performans

Ketçap+Mayonez İkili Set

• Ketçap 520 g

• Mayonez 510 g

Dolgulu Hurma Topları

• 96 g

• Fıstık Ezmeli

• Fındık Ezmeli

Performans

Meyve Topları

• 96 g

• Chia Tohumlu

• Hindistan Cevizli

Performans İnce Öğütülmüş Yulaf Ezmesi

• 350 g

• Hibiskus, Badem, Cranberry

• Kurkumin, Elma, Tarçın

Fiskorella

Kakaolu Fındık Kreması

• 400 g

• %5 Fındık

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