Bartın'da Maden Ocağında Patlama Yaşandı! Can Kaybı 40'a Yükseldi

TTK Genel Müdürlüğü’ne ait olan maden ocağında yaşanan üzücü patlama sonucunda elde edilen son bilgilere göre can kaybının 40’a yükseldiği öğrenildi. Bartın ili Amasra ilçesinde yaşanan olay Türkiye'nin gündeminde yer alırken Süleyman Soylu da konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Maden ocağında meydana gelen patlama sonrasında 58 kişinin kurtarıldığı belirtildi ve 11 yaralıdan birinin de taburcu olduğu açıklandı. Şehit olan madencilerin ismini açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu maden ocağında yaşanan patlama sonrasında önemli ifadeler kullandı.

Dün akşam saat 18.15 sıralarında Bartın ili Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’nde yer altında bir patlama yaşandı ve can kaybının arttığı belirtildi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi İtfaiye ve AFAD sevk edilirken aralıksız bir şekilde kurtarma çalışmalarına devam edildiği öğrenildi. Kurtarma çalışmalarının devam ettiği sırada acı haberler de peş peşe gelmeye devam ediyor.

Saat 14.20'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan maden ocağında gerçekleşen patlama sonrasında yürütülen çalışmaları incelemek adına bölgeye geldi. Erdoğan 13.40'ta maden ocağı patlamasından meydana geldiği Bartın'a ulaştı ve helikopter ile bölgeye iniş yaptı. Saat 13.10'da ise Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu üzücü patlamada hayatını kaybeden madencilerin cenaze törenine katılım gösterdi.

Basın açıklamasında bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu patlama ile ilgili olarak tüm kurumlarda herkesin seferber olduğunu açıkladı ve hiçbir can kaybı olmadan bu açıklamayı vatandaşlara yapabilmeyi isteyeceğini söyledi. Diğer taraftan bu saat itibarıyla gerçekleşen çalışmalarda yer altında büyük bir çaba ve büyük bir seferberliğinde sarf edildiği belirtildi. Olayın yaşanılması sonrasında kamuoyunun doğru bir şekilde bilgilendirme yapılması için de çalışıldığı açıklandı.

Madenciler hakkında bir belirsizliğin bulunduğunu ifade eden Soylu arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve belirsizliğin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmaların sürdürüldüğünü açıkladı. Hayatını kaybeden 40 madencinin kimliğinin belirlendiğini ifade eden Soylu geri kalan 14 şehidin kimliğini de vatandaş ile paylaşacaklarını açıkladı. Çalışmaların başından beri ailelerle beraber bölgede bulunduklarını ifade eden bakan Soylu ateş düştüğü yeri yakar dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise patlama ile ilgili olarak maden kazası ardından sahadaki bakanlar ve pek çok kuruluşun katılımı ile çalışmaların aralıksız bir şekilde devam ettiğini söyledi. Vefat eden madencileri geri getiremeyeceklerini ve can kayıplarını telafi etmelerinin mümkün olmasın açıklayan Erdoğan en küçük mağduriyete bile izin verilmeyeceğini ve ailelere sahip çıkacaklarını söyledi.

Gerçekleşen maden faciası ile ilgili son duruma ilişkin bilgi paylaşımında bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu merak edilenleri yanıtlayarak gündemde yer aldı. Türkiye'de bu mesleği yapan tüm madenciler, madencilerin aileleri ve herkesin kalbinin bölgede olduğu açıdan da bölge üzerinde yangın olmasına rağmen kahraman madencilerin ve arama kurtarma ekibinin arkadaşlarını orada bırakmamak adına büyük bir fedakarlık ortaya koyduğu açıklandı.