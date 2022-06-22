Kim Jong Un, Askeri Toplantı Düzenledi

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, bu yıl Washington ve Seul ile gerginliğe yol açan bir dizi balistik füze testinin ardından ulusal savunma politikalarını ve devam eden silah birikimini görüşmek üzere üst düzey askeri yetkililerle bir toplantı başlattı .

Pyongyang'ın resmi Kore Merkez Haber Ajansı (KCNA) Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Kim'in iktidardaki İşçi Partisi Merkez Askeri Komisyonunun 2022'nin ilk yarısında savunma çalışmalarını gözden geçirmek ve "önemli ve acil görevleri" onaylamak üzere Salı günü başlayan toplantısına başkanlık ettiğini söyledi. askeri yetenekleri genişletmek ve temel savunma politikalarını uygulamak.

Raporda ABD veya rakip Güney Kore'ye yönelik herhangi bir plan veya kritik ifadeler belirtilmedi.

ABD'li ve Güney Koreli yetkililer, son aylarda, Kim'in Kuzey Kore'nin nükleer güç statüsünü sağlamlaştırmayı ve güçlü bir konumdan ekonomik ve güvenlik tavizlerini müzakere etmeyi amaçlayan brinkmanship'i tırmandırdığı için Pyongyang'ın 2017'den bu yana ilk nükleer testini gerçekleştirmeye hazırlanabileceğini söyledi.

KCNA, komisyonun sunulan gündemi tartışmaya başladığını ve toplantının günlerce sürebileceğini belirtti.

Cheong Seong-Chang, üyelerin silah geliştirmedeki ilerlemeyi ve sözde hipersonik füze, uzun menzilli seyir füzesi ve ülkenin en yeni kıtalararası balistik füzesi de dahil olmak üzere son aylarda test edilen bazı sistemleri konuşlandırma planlarını tartışabileceklerini söyledi.

Kuzey Kore'nin hızlandırılmış test faaliyeti, Kim'in 2021'in başlarında, taktik nükleer silahlar, nükleer güçle çalışan denizaltılar, çok savaş başlıklı füzeler ve füzeler de dahil olmak üzere gelişmiş askeri varlıkların kapsamlı bir istek listesini ortaya çıkardığında duyurduğu beş yıllık bir silah geliştirme planı kapsamında gerçekleşti. katı yakıtlı, uzun menzilli silahlar.

Toplantı, bu ayın başlarında, Kim'in ağırlaştırıcı bir güvenlik ortamı olarak nitelendirdiği şey karşısında silah birikimini ikiye katladığı ve silahlı kuvvetleri ve askeri bilim adamları tarafından izlenecek başka "militan görevleri" ortaya koyduğu başka bir büyük siyasi konferansın ardından geldi.

Kuzey Kore, 2022'nin ilk yarısında balistik fırlatmalarda yıllık rekor kırdı ve yaklaşık beş yıl içinde ilk ICBM gösterileri de dahil olmak üzere 18'den fazla farklı fırlatma etkinliğinde 31 füze ateşledi. Güney Kore ordusu, kuzey komşusunun geçen hafta denize şüpheli top mermileri ateşlediğini de tespit etti.

ABD'li ve Güney Koreli yetkililer, Kuzey Kore'nin kuzeydoğudaki Punggye-ri kasabasındaki test sahasında bir nükleer cihazı patlatmak için neredeyse tüm hazırlıkları tamamladığını söyledi. Kuzey Kore, ICBM'leri için tasarlanmış bir termonükleer bombayı patlattığını söylediği Eylül 2017'de altıncı nükleer testini gerçekleştirdi. Ancak ertesi yıl tesisi söktüğünü söyledi.