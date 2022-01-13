Bilim Kurulu Üyesi İlhan'dan Omicron Açıklaması!

Orijinal Wuhan varyantında sürenin 5 gün olduğunu ifade eden Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan, bu sürenin Delta varyantında 4 gün olarak görüldüğünü belirtirken Omicron’da ise 3 gün gibi göründüğünü ifade etti. Hastalığın çok kısa süre içerisinde ortaya çıktığını açıklayan Türkiye Cumhuriyeti Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan, sağlık gündeminde yer aldı ve konu ile ilgili önemli açıklamalar gerçekleştirdi.

Şu anki verilere göre merak edilenleri yanıt veren Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan,Omicron’da kuluçka süresinin daha kısa gibi göründüğünü belirtti. Bu sürenin orijinal olan Wuhan varyantında 5 gün olduğunu belirten İlhan, Delta varyantında ise 4 gün olduğunu açıkladı. Hastalığın çok kısa sürede ortaya çıktığını ifade eden Bilim Kurulu Üyesi, vatandaşlara önemli bir uyarıda bulundu. Yaşanan temas sonrasında “Üzerinden 5 gün geçti, hasta olmayabilirim.” şeklinde düşünmenin yanlış olduğunu ifade eden Bilim Kurulu Üyesi açıklamaları ile sağlık gündeminin üst sıralarında yer aldı.

Koronavirüs vakalarında yaşanan artış ile ilgili olarak Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı ve Bilim Kurulu Üyesi Profesör Dr. Mustafa Necmi İlhan, önemli değerlendirmeler gerçekleştirdi. Hayatını kaybeden kişi sayısının düşüşe geçtiğini ifade eden Bilim Kurulu Üyesi Profesör Dr. Mustafa Necmi İlhan, vakaların arttığını da açıkladı. Hayatını kaybeden vakaların çok büyük bir çoğunluğunun Omicron varyantı ile enfekte olan kişiler olmadığını açıklayan İlhan, daha önceki varyantlar ile enfekte olan kişilerin hayatını kaybettiğini söyledi.

Rakamın daha da aşağıya gitmesini umduğunu ifade eden Bilim Kurulu Üyesi Profesör Dr. Mustafa Necmi İlhan, pozitif vaka sayının bu kadar fazla olmasının riskin hala bulunduğunu ortaya koyduğunu anlattı.