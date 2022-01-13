Son Dakika: 2000 TL Zam Yapıldı, Yarından itibaren alacaksınız

Ocak ayı itibariyle bankalarda kendi verdiği kredi ürünlerinde limit artışı yapıyor. Daha önce Ziraat Bankası 5000 TL'ye kadar nakit imkanı verirken şimdilerde aynı kampanyada 7000 TL onay vereceğini yayınladı. Bankadan daha önce kredi almış olan kişiler banka şubelerine gitmeden hemen işlem yapmak istiyorsa, Ziraat Bankası nakit avans başvurusu yapabilir ve hesaplarına zamlı nakit avans limitlerini hemen yatırabilir.

Ziraat Bankası ülkemizin kamu bankası olmasından dolayı müşteri portföyü çok fazla olan bir bankadır. Kredi alacak ve kredi kartı kullanacak olan kişiler ile birlikte en çok tercih edilen maaş bankası olmaktadır. Bu sebepten ötürü vatandaşlara sürekli olarak güncel kampanyalar yapılmaktadır. Ziraat Bankası yaptığı son kampanyada 7000 TL'ye kadar artık hesaplarınıza artı para imkanı sağlamaktadır.

Daha önceki yıl 5000 TL'ye kadar verilen ilk başvurularda şimdi ihtiyacı olan ve bu bankada hesabı olan kişilere 7000 TL'ye kadar ödeme yapılacağı söylendi. Sizlerde 7000 TL'ye kadar başvurunuzu yapmak istiyorsanız bankaya gitmeden Ziraat Mobil uygulaması üzerinden kredili mevduat hesabı başvurusu (KMH) yapabilirsiniz. Bu şekilde yapılan başvuru sonrasında banka artı para hesabınıza yatıracaktır.

2000 TL zam gelen bu nakit avans limiti kullanan kişiler 12 ay vadeye kadar geri ödeme tablosu da oluşturabiliyor. Acil ihtiyaçlarınız için veya kredi ürünlerini ödemek için verilen bu artı para ile birlikte dilerseniz ATM üzerinden nakit avans olarak da para çekebiliyorsunuz. Ziraat Bankası hesabı olan kişiler hemen alabileceklerdir.