Bilim Kurulu Üyesi Açıkladı! Önümüzdeki Günler Biraz Sıkıntılı Olacak

Delta varyantının gerçekten çok bulaşıcı olduğunu ifade eden Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Serap Şimşek Yavuz, kritik bir dönemde olduğumuzu açıkladı. Önümüzdeki günlerin ise biraz sıkıntılı olacak gibi görünce hakkında bilgi paylaşan Bilim Kurulu Üyesi, Eylül ve Ekim ayından çok Ağustos'tan kaygılı olduğunu belirtti. Aşının düşük olduğunu ve hem de hızlı yayılan bir varyantın elimizde olduğunu ifade eden Yavuz, Ağustos ayında pik yaşayacağımızı tahmin ettiğini belirtti.

Salgının seyri hakkında önemli açıklamalar gerçekleştiren Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Profesör Dr. Serap Şimşek Yavuz, vakaların hızla çoğalacağını ve Ağustos ayının sıkıntılı olacağını belirtti. Bu konu hakkında bulaşma zincirini kıracak önlemlerin alınması gerektiğini ifade eden Yavuz, açıklamaları ile dikkat çekti.

Varyantların etkisi ve aşısız vatandaşların oranının yüksek olması ile salgın sürecinde yeni bir pik ihtimalinin gündeme geldiği bilgileri paylaşıldı. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Dr. Serap Şimşek Yavuz, salgın seyri hakkında konuştu.

Enfeksiyonun bulaşmasını önleyecek oranda toplumda aşılanma oranının bulunmadığı ifade edildi. Maskelerin takılması gerektiğini ve kalabalık ortamlara girilmemesi gerektiğini ifade eden Yavuz, açık havada olunsa bile kalabalık ortamda yakın temastan kaçınılması gerektiğini söyledi. Üstelik aşı olunmamış ise bunların hiçbirinin yapılmaması gerektiği ifade edildi ve çok riskli bir dönemde olduğu söylenildi. Yavuz, Eylül Ekim ayına kadar aşı oranının artacağını tahmin ettiğini açıkladı ve güncel orandan 2 ya da belki 3 kat kadar artmasını beklediğini aktardı. Diğer taraftan Ağustos ayında enfeksiyon oranının 10 günde bir ikiye katlanacağını düşündüğünü dile getirdi. Kritik bir noktada olduğumuzu ifade eden Bilim Kurulu Üyesi bu dönemin aşısızların salgını haline geldiğini açıkladı.