Biden'ın 'Demokrasi Zirvesi' Öncesinde ABD Oy Hakları Gündemde

Avukatlar, analistler ve uluslararası gözlemciler, Başkan Joe Biden'ın yaklaşmakta olan “Demokrasi Zirvesi”nden önce ABD'deki oy haklarına dikkat çekerek, etkinliğin iddialı çerçevesinin ülke içindeki reformlarla eşleşmesi gerektiğini söyledi.

Biden yönetimi, Perşembe ve Cuma günleri yapılacak iki günlük, yalnızca davetiyeyle gerçekleştirilecek sanal kongrenin "liderlere hem yurtiçinde hem de yurtdışında demokrasi ve insan haklarını savunmak için hem bireysel hem de toplu taahhütleri, reformları ve girişimleri duyurmak için bir platform" sunacağını söyledi.

Dünyanın en etkili demokratik hükümetlerinin liderlerinin yanı sıra sivil toplum ve özel sektör temsilcilerinin de yer alacağı katılımcıların bir yıl sonra bir araya gelerek ilerlemeleri hakkında bir güncelleme sunması bekleniyor.

Ancak zirve, oy haklarını kısıtlayan bir dizi eyalet yasasının ortasında ve Biden yönetimi, seçimle ilgili bir yıllık kargaşayı yönetmek için mücadele ederken, ABD Capitol'ünde kanıtlanmamış seçmen sahtekarlığı iddialarının teşvik ettiği ölümcül bir isyan da dahil olmak üzere, seçimle ilgili kargaşayı yönetmek için mücadele ediyor.

Duke Üniversitesi'nde profesör olan Bruce Jentleson, kargaşanın ortasında, Biden'ın ABD'yi demokrasinin desteklenmesinde uluslararası lider olarak konumlandırma hamlesinin bazı katılımcılar için, hatta müttefikler arasında bile garip bir şekilde oturabileceğini söyledi.

"Bazı ülkeler diyecek ki, 'Bir saniye bekleyin, siz kimsiniz de bizi demokrasiden sorumlu tutuyorsunuz? Bazılarımızın sorunları var ama sizin sorunlarınız bizimkinden çok daha kötü. Oy haklarını kısıtlamak, siyasi şiddet, sadece önde gelen insanlara değil, okul yönetim kurulu üyelerine ve yerel seçim yetkililerine yönelik ölüm tehditleri ile sizinki sisteminizin temellerine meydan okuyor” dedi.

"Peki senin güvenilirliğin nerede? Bu sadece Çin, Rus veya İran propagandası değil; Bu eleştiri için gerçek bir meşruiyet var, ”dedi eski Başkan Barack Obama yönetiminde Dışişleri Bakanlığı yetkilisi olarak da görev yapan Jentleson.

Zirve konuk listesi

Biden, cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanmasından sadece haftalar sonra ve eski Başkan Donald Trump'ın sonuçları bozmak için geniş kapsamlı bir çabasının ortasında, Aralık 2020'deki toplantı planlarını ilk kez açıkladı.

Trump - kanıt olmadan - yaygın dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanmanın oylamayı gölgelediğini iddia etti. 6 Ocak'ta Cumhuriyetçi liderin destekçileri, Kongre'nin Biden'ın zaferini onaylamasını engellemek için benzeri görülmemiş bir girişimde ABD Capitol'ü bastı.

Uluslararası toplantı için planlar başlangıçta Trump'tan belirgin bir kaymaya işaret ederken, Jentleson ve diğer analistler, böylesine özel bir toplantının küresel işbirliğine şiddetle ihtiyaç duyulduğu bir zamanda bölücü ideolojik farklılıklara yanlış yönlendirilmiş bir vurgu yaptığını savundular.

Eleştirmenler ayrıca, platformun taahhütlerin boş vaatlerden daha fazlası olmasını sağlayacak dişlerden yoksun olduğunu ve kaynakların reformları teşvik etmek için daha donanımlı bölgesel organlara doğru daha iyi hizmet edeceğini söyledi. Bazı gözlemciler neden sivilceli insan hakları siciline sahip hükümetlerin dahil edildiğini sorgularken, konuk listesi şimdiden kaşları kaldırdı.