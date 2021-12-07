BAE 4,5 Günlük Çalışma Haftasını Duyurdu

Birleşik Arap Emirlikleri, tüm devlet kurumlarının Cuma öğleden sonra, Cumartesi ve Pazar günleri yeni hafta sonunu oluşturan dört buçuk günden oluşan yeni bir çalışma haftası programı benimseyeceğini duyurdu.

Devlet haber ajansı WAM tarafından Salı günü açıklanan hareket, 1 Ocak 2022'de yürürlüğe girecek ve çalışma haftasını Batı programlarına göre daha fazla hale getirecek. BAE'nin şu anda bölgedeki diğer ülkelere karşılık gelen bir Cuma-Cumartesi hafta sonu var.

Abu Dabi hükümet medya ofisinden yapılan açıklamada, geçişin "BAE'nin ekonomik ve iş sektörlerinde küresel rekabet gücünü artırma ve küresel gelişmelere ayak uydurma vizyonuyla uyumlu olduğu" belirtildi.

WAM, "BAE, küresel beş günlük haftadan daha kısa bir ulusal çalışma haftası tanıtan dünyadaki ilk ülkedir." Dedi.

WAM raporunda, "Uzatılmış hafta sonu, BAE hükümetinin iş-yaşam dengesini artırma ve sosyal refahı artırma ve BAE'nin ekonomik rekabet gücünü ilerletme performansını artırma çabalarının bir parçası olarak geliyor." dedi.

Yeni modele göre, çalışanların Pazartesi'den Perşembe'ye sekiz saatlik bir işgününü tamamlamaları gerekecek, ancak Cuma günleri yalnızca 4,5 saat çalışmaları bekleniyor.

Devlet çalışanlarının da Cuma günleri “esnek çalışma veya evden çalışma seçenekleri”ni seçmelerine izin verilecek. Bu arada Cuma hutbeleri ve namazları saat 13.15'te kılınacak.

Ağırlıklı olarak Müslüman ülkelerde Cuma, genellikle haftanın en kutsal günü olarak kabul edilir. Bazı komşu ülkelerde, dükkanların ve satıcıların Cuma namazı bitmeden açılması yasaktır. Kaynak zengini ve hırslı BAE, Cuma-Cumartesi hafta sonu olmayan tek Körfez ülkesi olurken, şimdi Arap olmayan dünya ile aynı çizgiye geliyor. Yerel basında çıkan haberlerde, önümüzdeki günlerde daha fazla ayrıntının ortaya çıkmasının beklendiği belirtildi.

'Üretkenliği artırın'

Bir danışmanlık firması olan Oxford Economics Middle East'in baş ekonomisti Scott Livermore, Avrupa ve Asya ile hafta sonu uyumunun “ekonominin önemli bir ayağı olan ve yatırım çekebilecek uluslararası odaklı iş dünyasına yardımcı olacağını” söyledi.

Aynı zamanda, "daha kısa bir çalışma haftası, çıktı maliyetlerini yönetmek açısından bazı zorluklar doğuruyor, ancak daha kısa bir çalışma haftasının işgücünün verimliliğini artırabileceğine dair bazı kanıtlar var" diye ekledi.

Bu değişim büyük olasılıkla özel sektör ve okulların, haftanın Cumartesi'den Çarşamba'ya değiştiği 2006'da olduğu gibi - İran ve Afganistan gibi Müslüman çoğunlukta bazı ülkelerde bir çalışma haftasının ardından - aynı şeyi izleyeceğini görecek.

BAE, geçen yıl ekonomisini yabancı yatırım ve yetenekler için daha çekici hale getirmek için daha uzun vadeli vizeler dahil olmak üzere önlemler aldı. Ayrıca evlilik öncesi birlikte yaşama, alkol ve kişisel durum yasalarına ilişkin yasaları da revize etti. Değişen hafta, konunun gündemde olduğu ve resmi açıklamaların geniş çapta retweet edildiği sosyal medyada genel olarak memnuniyetle karşılandı.