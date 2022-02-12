Biden'dan Amerikalılara “Ukrayna'yı Terk Edin” Çağrısı!

Amerika Birleşik Devletleri'nin Rus askeri harekatının artan tehditleri sebebi ile Ukrayna'ya yönelik çağrısı gündemde yer aldı ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu. Biden Ukrayna'da bulunan Amerikalılara derhal ülkeyi terk edin çağrısında bulundu ve yaşanacak olan gelişmeler merak edildi.

NBC kanalına demeç veren Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Ukrayna'da bulunan Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının ülkeyi hemen terk etmeleri gerektiğini açıkladı ve işlerin çok çabuk çılgına dönebileceğini aktardı. Biden, yapmış olduğu açıklamalar ile dünya gündeminde yer alırken gerçekleşen açıklamalar da oldukça dikkat çekti. Bunun yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden Rusya'nın Ukrayna’yı işgal edilmesi durumunda ise Ukrayna'da kalan Amerikalıları kurtarmak adına asker göndermeyeceğini de bildirdi.

Koronavirüs ve Rusya'nın olası askeri harekatının artan tehditler sebebi ile Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı da Ukrayna’ya seyahat etmeyin çağrısında bulundu ve Ukrayna'da bulunan Amerikalıların özel yollar ya da ticari yollar ile ülkeden ayrılması gerektiğini söyledi.

Uzun bir süredir devam etmekte olan ve son 3 ayda da artış gösteren Ukrayna gerilimi Rusya ile NATO'nun karşı karşıya gelmesine sebep olarak gösterildi. Ukrayna'ya bir saldırı planladığını reddeden Rusya'nın açıklaması sonrasında Ukrayna sınırına on binlerce asker gelmesi de dikkat çekti. Rusya'nın sınıra konuşlandırdığı askerlerin dağıtılmasını isteyen NATO’nun yanı sıra Rusya kendi topraklarında almış olduğu kararlara karışılamayacağını belirtti. Aynı zamanda Rusya Ukrayna'nın NATO üyeliğine de karşı çıkarken yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu.

Ukrayna'ya yönelik olan işgal hareketinin her an başlayabileceğini duyuran Amerika Birleşik Devletleri yapılan açıklamalar ile gündemde yer aldı ve ülkenin geniş kesimlerini kapsayacak olan işgal hareketi hakkında çeşitli araştırmalar gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra Rusya'nın söz konusu saldırıya füze saldırısı ya da hava bombardımanı ile başlama ihtimalinin bulunduğu ve ülkeden çıkışların zor olabileceği belirtildi.