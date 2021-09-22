Biden ve Macron'un Görüşmesinin Ardından Fransa Büyükelçisi ABD'ye Dönüyor

ABD, İngiltere ve Avustralya arasındaki anlaşma, Fransa'nın 60 milyar dolarlık denizaltı sözleşmesini batırdı ve Washington büyükelçisinin benzeri görülmemiş bir şekilde geri çağrılmasına yol açtı.

Çarşamba günkü çağrının ardından yaptığı ortak açıklamada, Bay Macron, büyükelçinin Bay Biden'in Fransa ve Avrupa'ya “devam eden bağlılığını” yeniden teyit etmesinin ardından gelecek hafta geri döneceğini söyledi.

Çift, "ortak bir anlayışa" ulaşmak için Ekim ayının sonunda, muhtemelen Avrupa'daki 20. Grup Zirvesi civarında yüz yüze görüşmeyi kabul etti. Açıklamada, "İki lider, Fransa'nın ve Avrupalı ​​ortaklarımızın stratejik çıkarlarını ilgilendiren konularda müttefikler arasında açık istişarelerden durumun yarar sağlayacağı konusunda hemfikirdi" denildi.

“İki lider, güveni sağlamak için koşulları yaratmayı ve ortak hedeflere yönelik somut önlemler önermeyi amaçlayan derinlemesine bir istişare süreci başlatmaya karar verdi.” Fransa, Avustralya için denizaltı inşa etme sözleşmesinin, Bay Biden ve başbakanlar Boris Johnson ve Scott Morrison tarafından 15 Eylül'de açıklanan AUKUS paktı tarafından kamuya açıklanmadan önce çok az uyarı aldığını söyledi.

Avustralya ve ABD'deki büyükelçilerini geri çağıran ve 240 yıllık ABD-Fransız ilişkisini “Pelerinler Savaşı”na tarihleyen bir etkinliği iptal eden Fransa'nın öfkeli tepkisine yol açtı. Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Franceinfo radyosuna bunun "tek taraflı, acımasız, öngörülemeyen bir karar" olduğunu söyledi.

"Arkada bir bıçak" dedi ve bunun Fransız denizaltısının Avustralya ile "çok sayıda teknolojik transfer ve 50 yıllık bir sözleşme" içeren denizaltı anlaşması olduğunu belirtti.

Yükselen retoriğe rağmen, Bay Macron ile Bay Biden arasındaki görüşme Beyaz Saray tarafından "dostça" olarak nitelendirildi. Basın sekreteri Jen Psaki, 30 dakikalık görüşmenin "kapsamlı" olduğunu ve Fransız büyükelçisi ABD'ye döndüğünde ilişkiyi onarmak için sonraki adımlara devam edeceklerini söyledi.

"Dostçaydı, umutlu olduğumuz ve cumhurbaşkanının umutlu olduğu, bunun ABD'nin Fransa ile sahip olduğu uzun ve önemli bir kalıcı ilişkide normale dönmeye yönelik bir adım olduğunu" söyledi. Biden yönetimi içinde konuşmanın tonu samimi olarak çerçevelense de, Macron'un ofisi çağrıya yönelik niyetlerini açıklarken daha az samimiydi.

Fransa cumhurbaşkanı iki ülke arasındaki "güven krizini" tartışmayı planladı ve Bay Biden'dan Avrupalı ​​bir müttefiki neden karanlıkta tuttuğu konusunda "açıklamalar ve net taahhütler" bekliyordu.

Associated Press'e göre Macron'un ofisi, anlaşmanın tartışılması gerektiğinin kabul edilmesini istediğini ve bunun "tüm sonuçlarını bir araya getirmemiz gereken bir güven meselesi" doğurduğunu söyledi. İki liderin ortak açıklaması, ABD'nin Fransa'ya anlaşmanın önceden tartışılması gerektiği konusundaki tavizini yansıtırken, Fransa'nın Pasifik'teki varlığını kabul etti.