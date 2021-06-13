Biden ve Erdoğan Görüşmesi Öncesi Son Durum

14 Haziran'da Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılacak olan NATO Zirvesi'nde ABD Başkanı Joe Biden ve birçok lider bir araya gelecek. Gözlerin çevrildiği Biden ve Erdoğan görüşmesi öncesi diplomatik kaynaklar, "Olumlu bir yaklaşımla gidiyoruz" yorumunu yaptı. Kaynaklar ayrıca, iki ülke arasında krize neden olan S-400 sistemi ile ilgili Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne yeni bir teklif yapacağı iddiaları için ise "spekülasyon" değerlendirmesini yaptı.

Gözler Erdoğan-Biden görüşmesinde olacak. S-400 ve F-35 konuları masaya yatırılacak , ABD'nin terör örgütü PKK/ YPG'ye desteği başta olmak üzere 2 ülkenin çok sayıda konu hakkında konuşması bekleniliyor.

Biden-Erdoğan görüşmesinde ekonomiden Afganistan'a, Suriye ve Libya'ya dair geniş olumlu gündemimizde etkin işbirliği süreci başlatmak ajandamızın en üstünde yer alıyor" açıklaması yapıldı.

Afganistan Konusu Gündemde

Görüşmede Afganistan, Ankara için özel olarak konuşacakken, NATO'nun Kararlı Destek Misyonu'nun Afganistan'dan çıkmasının ardından Afganistan'da kalma teklifine ilişkin Ankara, "ABD ve NATO'nun gerekli desteği vermesini bekliyor" ve "havalimanın açık kalması herkesin yararına" değerlendirmesi yapılıyor. Biden-Erdoğan görüşmesinde ekonomiden Afganistan'a, Suriye ve Libya'ya dair geniş olumlu gündemimizde etkin işbirliği süreci başlatmak ajandamızın en üstünde yer alıyor" açıklaması yapıldı.

S-400 Konusu Masada

Krize sebep olan Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 sistemi hakkında konuşulacak.

Uzun Aradan Sonra İlk Uluslararası Zirve

Diğer yandan program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşık 1,5 yıl aradan sonra ilk uluslararası zirve olma özelliği taşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak Almanya Başbakanı Angela Merkel'in davet etmesi üzerine 19 Ocak 2020 tarihinde Almanya'da Libya konusunda gerçekleştirilen zirveye katılım sağlamıştı. Bu zirveden sonra D-8 Zirvesi, 14. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi, İklim Zirvesi gibi çok sayıda uluslararası programa çevrim içi görüşmelere katılım sağlamıştı.

