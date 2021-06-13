Taylan Yıldız Kimdir? Hayatı ve Biyografisi

“İnternetçi Abi” mahlasıyla da bilinen asıl adı Vedat Taylan Yıldız, aslen Sivaslıdır. Sivas’ta 7 Mayıs 1980 yılından doğan Yıldız, şu anda hayatını İstanbul’da idame ettirmektedir. 41 yaşında olan Taylan Yıldız, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin İYİ Parti’ye mensup üyesi olmasıyla biliniyor.

Sivas’ta doğup, sonrasında küçük yaşta İzmir’e taşınan Taylan Yıldız, ilkokula İzmir’de başladı. Ardından sırayla İzmir Karşıyaka Lisesi ve İzmir Fen Lisesi’nde okudu. 2001 yılında ise Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünü kazanan Yıldız, buradan onur derecesi ile mezun olduktan sonra kendi alanında Massachusetts Üniversitesi’nde yüksek lisansını yaptı. 2003 yılında ise Stanford Üniversitesi’nin işletme doktorasının pazarlama programına tam burslu olarak kabul edilen Yıldız, bu program sırasında Google tarafından keşfedildi. Google bünyesinde yaklaşık on sene kadar Google’a reklam veren şirketlerin yöneticilerine danışmanlık yaptı. Google’da 3 patent başvurusu da bulunan Yıldız, Google’daki kariyerine Meral Akşener’in çağrısı üzerine Türkiye’ye gelerek son verdi. 2017 anayasa değişikliği referandumunda –“hayır kampanyası”-nda çalışmak için Google’daki işine son verdikten sonra desteklediği parti olan İYİ Parti’de aynı senenin yazında genel başkan yardımcısı olarak göreve başladı. İYİ Parti’ye kurucu olarak katılan İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Sarıyer Üyesi Taylan Yıldız, İstanbul metrolarında internetin kullanılabilmesi için “Metroda internet istiyoruz” kampanyasını başlattı.

Bu başlatılan kampanya üzerine İBB Meclisi AKP grup başkan vekili olan Tevfik Göksü’nun kendisine “internetçi arkadaş” şekilde hitap etmesi üzerine gündeme geldi. Yıldız, aynı zamanda pandemi dolayısıyla başlayan çevrim içi eğitim sürecinde çocuklara ve gençlere başlattığı bir diğer proje olan “internetsiz köy kalmasın” projesi kapsamında birçok tablet bilgisayar dağıtımı başlattı. Yıldız, aynı zamanda internet, cep telefonu ve bilgisayarlarda uygulanan vergilerin çok fazla olduğunu ve azaltılması gerektiğini de savunmaktadır. Stanford Üniversitesi Dijital Şehirler İnisiyatifi ve IBM ile Türkiye’de akıllı şehirlerimizi kurmak üzere ortaklıklar üzerine çalışan Taylan Yıldız, halen İYİ Parti bünyesinde görevine devam etmektedir.

Dr. Yıldız aynı zamanda çevre sorunlarıyla ilgili sorunlara dikkat çekmek amacıyla yapılan “Doğa İçin Çal” projesinde müzisyenlik ve tanıtım direktörlüğü yapmaktadır.