Biden Orta Doğu Politikasını Netleştirecek

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın bu haftaki Ortadoğu ziyareti, acil bir ihtiyacın ve artan bir arzunun doruk noktasıdır.

ABD'nin, bölgedeki ortaklarını Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına karşı tutumunu tam olarak desteklemeye - ve Batı'nın artan enerji ihtiyaçlarını karşılamaya - güvenlik endişelerini ele alarak ikna etmesi gerekiyor.

Ve ABD'nin arzusu, sesini netleştirmesi ve ortaklarına, Rusya ve Çin'in istikrarsız ama önemli bölgede büyüyen stratejik nüfuzuyla nasıl yüzleşmek ve kontrol altına almak istediğini tam olarak açıklamak.

Biden, muhataplarına geçmiş yönetimlerin politikalarını hatırlatmayı bırakmaları ve yaklaşımına odaklanmaları gerektiğini açıkça belirtmek istiyor: gerçekçi ve pragmatik bir yaklaşım; amaçları ve araçları uyumlu hale getiren; geçmiş başarısızlıkları ve mevcut yetenekleri dikkate alan; rejim değişikliği, ulus inşası ve radikal bölgesel dönüşümlerin ulvi gündemlerinden uzaklaşıyor.

Biden'ın Orta Doğu politikası, Washington'un diplomasi yoluyla “bölgesel istikrarı” teşvik etme arzusunu vurgulayan Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Orta Doğu'daki en üst düzey Beyaz Saray yetkilisi Brett McGurk tarafından “geri dönme arzusundan” bahsetti.

Orta Doğu'da bulunduğu süre boyunca Biden, pozisyonunu daha da netleştirecek ve müttefiklerine ABD'nin bu strateji değişikliğiyle bölgeyi ne terk etmeyi ne de önceliklerini düşürmeyi planlamadığına dair güvence vermeye çalışacak. Afganistan'dan çekilme kararının Washington'un Orta Doğu'daki varlığı üzerinde hiçbir etkisi olmayacağını ve eğer bir şey olursa, bölge için özellikle “terörizmle” mücadele için daha fazla kaynak serbest bırakacağını açıklayacak.

Biden ayrıca bölgesel ortaklarına, nükleer anlaşmada ne olursa olsun İran'ın ABD'nin bir “düşmanı” olduğunu ve öngörülebilir gelecekte de öyle kalacağını açıklayacak. Washington'un, ne olursa olsun İran'ın nükleere gitmesine izin vermeyeceğine dair onları temin edecek.

Orta Doğu'daki ittifakların güçlendirilmesinin ABD ulusal güvenliği için kilit önemde olduğunu ve Washington'un İran'a ve bölgesel vekillerine karşı durmak için silah satmaya ve kilit bölgesel müttefiklere eğitim ve destek sağlamaya hazır olduğunu açıklayacak. Ancak aynı zamanda, herkesin - İsrail hariç - “bedava binicilere” müsamaha gösterme niyetinde olmadığını anlamasını sağlayacak ve ortaklarının en azından yönetiminin merkeze koyduğu insan haklarına saygı görünümünü korumaları konusunda ısrar edecek.

Rusya ve Çin'in İran'ın arkasında durması ve son birkaç yıldır olduğu gibi ordusuyla askeri tatbikatlar yapmasıyla bölgesel bir soğuk savaşın hız kazanmaya devam etmesi durumunda Biden, ABD'nin herhangi bir yardımsız kalmamasını sağlamak istiyor. durum üzerinde kaldıraç veya etki. Böylece İran ile diplomasi arayışını sürdürmek ve aynı şeyi yapan Suudi Arabistan gibi bölgesel ortakları desteklemek istiyor.

Ayrıca İbrahim Anlaşmalarının genişlemesini ve güçlendirilmesini ve İsrail'in Arap dünyası üzerindeki etkisinin derinleşmesini görmek istiyor. Bu nedenle, muhtemelen yaklaşan ziyareti, yönetiminin güvenlik ve teknoloji yatırımları yoluyla bu tür bölgeler arası işbirliğini teşvik etmeye hazır olduğunu göstermek için bir fırsat olarak kullanacaktır.