Biden, Omicron COVID Varyantının 'Paniğe Neden Olmadığını' Söylüyor

Joe Biden, Amerikalıları yeni Omicron koronavirüs varyantı üzerindeki küresel alarmın ortasında COVID-19 aşısı olmaya çağırdı, ancak ABD başkanı suşun "panik nedeni değil endişe nedeni" olarak görülmesi gerektiğini söyledi.

Pazartesi günü Beyaz Saray'da yaptığı açıklamalarda Biden, ABD'li üst düzey sağlık yetkililerinin önde gelen aşı üreticilerine danıştığını ve Omicron'un mutasyonlarını açıklamak için olası güncellemeler için hazırlandıklarını söyledi.

Ancak ABD'nin, halihazırda sekiz Güney Afrika ülkesine uygulanan kısıtlamaların ötesinde, karantinalara veya daha fazla seyahat yasağına başvurmak zorunda kalmadan Omicron'un potansiyel yayılmasını kontrol etmek için iyi bir konumda olduğunu vurguladı.

“Bu varyant bir endişe nedenidir, panik nedeni değil” dedi. "Aşı olduysanız, ancak yine de yeni varyant için endişeleniyorsanız, güçlendiricinizi alın. Eğer aşı olmadıysanız, o aşıyı yapın. Git ilk atışı yap."

Biden, baş tıbbi danışmanı Dr Anthony Fauci'nin mevcut aşıların korumayı artıran güçlendiricilerle yeni varyanta karşı çalışmasını beklediğini de sözlerine ekledi. "Bu varyantla, kaos ve kafa karışıklığı değil, bilimsel ve bilgili eylemler ve hız ile savaşacağız" dedi.

ABD, bu ayın başlarında, güçlendirici aşılar için tavsiyesini tüm yetişkinlere genişletti, ancak ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden (CDC) alınan verilere göre, tahmini 47 milyon ABD'li yetişkin henüz aşılanmadı.

Güney Afrika ve diğer yedi Afrika ülkesinden ABD'ye seyahat yasağı, dünyanın dört bir yanındaki ülkeler Omicron hakkındaki endişeler nedeniyle son birkaç gün içinde seyahat kısıtlamaları getirdiği için Pazartesi günü yürürlüğe girdi.

Biden Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Seyahat kısıtlamasının amacı, insanları aşılatmak için bize zaman tanımaktır" dedi.

ABD'de şu ana kadar Omicron varyantı vakası bildirilmedi, ancak Fauci virüsün muhtemelen ülkede zaten mevcut olduğu konusunda uyardı.

ABC'nin Günaydın Amerika programında konuşan Fauci, bilim adamlarının önümüzdeki bir veya iki hafta içinde mevcut COVID-19 aşılarının varyanta karşı ne kadar iyi koruma sağladığını ve önceki suşlarla karşılaştırıldığında ne kadar tehlikeli olduğunu bilmeyi umduklarını söyledi.

Fauci, spekülasyonları "erken" olarak nitelendirerek, "Gerçekten bilmiyoruz" dedi.

Omicron'u bu ay Güney Afrika'da ilk kez tespit eden Güney Afrika Tabipler Birliği'nden Dr Angelique Coetzee, Pazartesi günü Al Jazeera'ya, şimdiye kadar yeni suşla enfekte olan kişilerin, özellikle Ağustos'tan sonra aşılananların "çok hafif semptomları" olduğunu söyledi. .

Omicron varyantı Kanada, Avustralya, Portekiz, İsviçre, Birleşik Krallık ve Mozambik dahil olmak üzere 10'dan fazla ülkede tespit edilmiştir.

Pazartesi günü, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Omicron'un yayılmasından kaynaklanan küresel riskin "çok yüksek" olduğu konusunda uyardı ve 194 üye ülkeyi yüksek riskli gruplara aşı dağıtımını hızlandırmaya çağırdı.

Dünya Sağlık Örgütü, aşıların ve önceki enfeksiyonların neden olduğu bağışıklığa karşı korumadan kaçma potansiyelini değerlendirmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulmasına rağmen, henüz Omicron bağlantılı ölüm bildirilmedi.