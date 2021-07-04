Biden, İsrail Başkanı’nın Özel Kalemi’nin Önünde Diz Çöktü

Başkan Joe Biden'ın dört çocuğu oldu, ancak daha fazlasını yetiştiren annelerden açıkça etkilendiğini belli ediyor. Pazartesi günü İsrail'in görevden ayrılan cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile Beyaz Saray'da yaptığı görüşmede Biden, 12 çocuğu olduğu gerçeğini göz önünde bulundurarak Rivlin'in büro şefi Rivka Ravitz adlı ultra Ortodoks bir kadının önünde diz çöktü.

İsrail cumhurbaşkanlığı heyetine eşlik eden muhabirlerin karşılaşma anını çektiği fotoğraflara dayandırdı. Rivlin, Biden'a, yıllardır kilit danışmanlardan biri olan 45 yaşındaki Ravitz'in, cumhurbaşkanı hayranlığını ifade etmek için önünde diz çöktüğünde, zorlu işine ek olarak 13 kişilik bir ev işlettiğinden bahsetmişti. Rivlin, o ve Ravitz, bir dizini yere indiren ve başını eğmiş Biden'a bakarken, bariz bir şaşkınlıkla ellerini kenetledi.

Rivlin'in gelecek hafta cumhurbaşkanı olarak yerini Yahudi Ajansı'na başkanlık eden Isaac Herzog alacak. Amerika Birleşik Devletleri ziyareti, Rivlin'in başkan olarak yaptığı son yurtdışı gezisidir.

Ravitz'in babası Amerika Birleşik Devletleri'nde doğdu. Kudüs'te öğretmenlik eğitimi aldı ve haredi cemaat lideri ve İsrail parlamentosu Knesset'te eski milletvekili olan merhum Avraham Ravitz'in parlamenter yardımcısı oldu. O onun kayınpederiydi. 1999 yılında Rivlin'in milletvekili olduğu dönemde onun için çalışmaya başladı.

Biden toplantı sırasında "Annemin burada bir resmi var" dedi, "Kim olduğunu görmelisin."

Görüşmeden sonra Rivlin gazetecilere verdiği demeçte, Biden'ın 'İsrail'in dostu' olduğuna inandığını ve İsrail'in güvenliğini sağlamak için çalıştığını söyledi. Biden, Başkan Rivlin'in kızıyla da bir araya gelerek gazetecilere Rivlin'lerle aileleri hakkında konuştuğunu söyledi. "Kızının burada olmasına çok sevindim. O orada arkada. Ve ben - onunla tanışıp çocuklarımız, torunlarımız ve benzeri şeyler hakkında konuşmalıyım." dedi.

Rivlin, Isaac Herzog'un İsrail'in 11. cumhurbaşkanı olarak yemin edeceği 9 Temmuz'da görevi bırakacak.

Ravitz, yaklaşık 23 yıldır Rivlin için çalışıyor. Likud MK ve parti başkanı, iletişim bakanı ve Knesset konuşmacısı olarak kariyeri boyunca onun yanındaydı ve Rivlin'in İsrail cumhurbaşkanı olarak yedi yıllık döneminde genelkurmay başkanı olarak görev yaptı. Kocası Yitzchak Ravitz, ultra-Ortodoks kasabası Kiryat Yearim'in belediye başkanı olarak görev yapıyor.