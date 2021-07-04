Olimpiyatlarda Yarışacak İlk Transseksüel Atlet: Laurel Hubbard

Yeni Zelanda'nın Olimpik halter takımı geçen ay bir kutlama fotoğrafı çekimi için bir araya geldiğinde, bir kişi dikkat çekici bir şekilde yoktu: Laurel Hubbard. Tanıtımdan çekindiği görülen Hubbard ile ilgili tartışmalar devam ediyor.

Destekçilerine göre, 43 yaşındaki oyuncunun seçimi, Olimpiyatların kapsayıcılık ruhunu örnekleyen ve sporda her düzeyde yeterince temsil edilmeyen diğer trans sporculara ilham verebilecek, onlarca yıllık bir dönüm noktasıdır.

Hubbard'ın muhalifleri - muhafazakar İngiliz şok sporcusu Piers Morgan da dahil olmak üzere - trans kadın veya doğumda erkek olarak atanan bir kadın olmanın ona haksız bir fiziksel avantaj sağladığını savunuyorlar. Hubbard'ın rakiplerinden biri, cinsiyet kimlikleri doğumda atanan cinsiyetleriyle eşleşen cisgender kadınlara haksızlık olduğunu söyleyerek dahil edilmesini "kötü bir şaka" olarak nitelendirdi.

Hubbard, vatandaşlarının "nezaket ve desteğiyle alçakgönüllü" olduğunu söyleyen kısa bir açıklama dışında, yangın fırtınasıyla meşgul olmadı.

Sporda daha fazla çeşitlilik için savunucular, Hubbard'ın seçiminin trans kadınların kadın sporu için bir tehdit oluşturmadığını gösterdiğini söylüyor - ancak ona karşı verilen tepki seviyesi, katılım mücadelesinin bitmediğini gösteriyor.

Bilim Ne Diyor?

Joanna Harper, 2015 Olimpiyat kurallarının yazılmasına yardımcı oldu, ancak geçişin sporcuların spor yeteneklerini nasıl etkilediğine dair hala bir veri eksikliği olduğunu biliyor.

Son 17 yıldır trans kadın olarak yarışan Kanada'nın en iyi maraton koşucularından biri olan Harper, Birleşik Krallık'taki Loughborough Üniversitesi'nde okuyor.

Harper, trans kadınların cis kadınlara göre bir miktar güç avantajı sağlarken, özellikle elit sporcular için ne kadar olduğunun belirsiz olduğunu söyledi. Halter gibi bir sporda, gücün anahtar olduğunu söyledi - ancak çeviklik ve teknik de önemlidir.

"Hormon tedavisi, trans kadınları cis kadınlara dönüştürmez - sadece yapmaz" dedi. "Önemli soru şu ki, trans kadınlar ve cis kadınlar anlamlı bir rekabet içinde birbirleriyle rekabet edebilirler mi? Cevabın muhtemelen evet olduğunu düşünüyorum."

Transseksüel Sağlık Aotearoa Profesyonel Derneği başkanı ve Waikato Üniversitesi'nde psikoloji alanında kıdemli bir öğretim görevlisi olan Jaimie Veale, bazı insanlar kendilerini doğal atlet yapan özelliklerle doğarlar, ancak farklı muamele görmezler, diyor. Örneğin, 1.82 metreden uzun kadınların sporda da avantajları olabilir, ancak kimse rekabet edemeyeceklerini söylemiyor.

"Gerçek şu ki, böyle düşünmüyoruz, çünkü onları bir grup olarak dışlamıyoruz, çünkü onları aslında kadın olarak sayıyoruz. Ama aslında bu mesele, kimi kadın olarak sayıp saymayacağımıza bağlı." "Konuya gelindiğinde, trans kadınların eşit vatandaşlar olarak görülmemesi sorunu hala devam ediyor."