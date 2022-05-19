Biden, Güney Kore Liderinin Çin Konusundaki Sert Konuşmasını Test Etmek İçin Ziyaret Etti

Güney Kore'nin cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki kampanya sırasında Yoon Suk-yeol, ülkesinin ABD ve Çin ile ilişkilerin nasıl dengeleneceği konusunda uzun süredir devam eden ikileminde net bir yol bulmaya söz verdi.

İki küresel süper güç Asya'da ekonomik ve askeri üstünlük için mücadele ederken, muhafazakar Halk Gücü Partisi'nin adayı, Güney Kore'nin Çin ile olan hayati ticari ilişkisini riske atsa bile, güvenlik müttefiki ABD'nin yanında kararlı bir şekilde yer alma sözü verdi.

Yoon, Güney Kore'de THAAD adlı bir ABD füze savunma sisteminin varlığını genişletecek kadar ileri gideceğini söyledi; bu, Çin'in Güney Kore mallarına ve kültürüne pahalı gayri resmi yaptırımlara yol açtı ve yıllarca süren soğuk ilişkileri başlattı.

Yoon, 10 Mayıs'ta göreve başladıktan sadece haftalar sonra, ABD Başkanı Joe Biden'ın bir başka ABD müttefiki olan Japonya'yı da içeren Asya gezisinin bir parçası olarak Seul'ü ziyaret ettiği Cuma günü kendi arka bahçesinde sadakatinin test edildiğini görecek.

Biden'ın ziyareti, küresel ticaretin iki yıldan fazla süren COVID-19 salgınının baskısıyla ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı nedeniyle enerji ve gıda tedarik zincirlerinde yaşanan aksamalarla karşı karşıya olduğu bir dönemde geldi.

Çin, ihracatının dörtte birinden fazlasını alarak Güney Kore'nin en büyük ticaret ortağıdır ve Seul, çipler ve otomobiller gibi kilit endüstrilere güç sağlamak için büyük komşusuna güvenmektedir. Güney Kore'nin ayrıca ABD ile 1950-53 Kore Savaşı'na kadar uzanan kapsamlı bir güvenlik ittifakı var. Ülke hala topraklarında yaklaşık 28.000 Amerikan askerine ev sahipliği yapıyor.

Biden ile ilk görüşmesinin arifesinde, başkan olmadan önce hiçbir siyasi deneyimi olmayan eski bir savcı olan Yoon, ihracata bağımlı, orta ölçekli bir Asya Pasifik ülkesinin liderinin, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki rekabetin arttığı bir dönemde ticaret, güvenlik ve diplomatik öncelikleri dengelemesinin ne kadar zor olduğunu hızla öğreniyor gibi görünüyor.

Göreve gelmeden önce Çin hakkında sert konuşmasına rağmen, Yoon'un başkan olarak ilk eylemleri, Güney Kore'nin ABD ile ittifakını Çin'e olan ticaret bağımlılığı ile dengeleme ihtiyacını hesaba kattığını gösteriyor. Özellikle, Güney Kore'de ek THAAD pilleri konuşlandırmak için dikkat çekici seçim kampanyası vaadini geri çekmiş gibi görünüyor ve vaadi, ofisi tarafından yakın zamanda yayınlanan bir yönetişim görevleri listesinden çıkarıldı.

Ayrıca, göreve başlamadan önce Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile telefon görüşmeleri yaptı ve bu sırada iki lider ikili ilişkiler hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Çin Devlet Başkan Yardımcısı Wang Qishan, Yoon'un 10 Mayıs'taki yemin törenine katılmak için Seul'e gitti ve gezisinden önce Çin dışişleri bakanlığı ülkeleri "yakın komşular" ve "önemli işbirliği ortakları" olarak nitelendirdi.

Seul'deyken Wang, Xi'den Yoon'u Çin'e resmi bir ziyaret yapmaya davet eden bir mektup iletti.