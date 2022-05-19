BM, Küresel Gıda Krizinin Ortasında Ukrayna'nın Tahıl İhracatını Geri Getirmeyi Umuyor

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, küresel gıda krizi kötüleşirken Ukrayna'nın tahıl ihracatını yeniden sağlamak amacıyla Rusya, Ukrayna, Türkiye, ABD ve Avrupa Birliği ile "yoğun temas" içinde olduğunu söyledi.

Geçen ayın sonlarında Moskova ve Kiev'i ziyaret eden Guterres, "Umutluyum ama hala gidilecek bir yol var" dedi. "Karmaşık güvenlik, ekonomik ve finansal sonuçlar her tarafta iyi niyet gerektiriyor."

Çarşamba günü ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın ev sahipliğinde Birleşmiş Milletler'de düzenlenen bir gıda güvenliği toplantısında konuşan Guterres, Rusya'ya "Ukrayna limanlarında depolanan tahılların güvenli ve emniyetli bir şekilde ihraç edilmesine" izin vermesi ve Rus gıda ve gübrelerinin "dünya pazarlarına tam ve sınırsız erişime sahip olması" çağrısında bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı, tahıl, yemeklik yağlar, yakıt ve gübre için küresel fiyatların yükselmesine neden oldu ve Guterres, bunun yoksul ülkelerdeki gıda, enerji ve ekonomik krizleri daha da kötüleştireceği konusunda uyardı.

Guterres, "On milyonlarca insanı gıda güvensizliğine, ardından yıllarca sürebilecek bir krizde yetersiz beslenmeye, kitlesel açlığa ve kıtlığa sürüklemekle tehdit ediyor" dedi.

'Eğer kalbin varsa'

Ukrayna, mallarının çoğunu limanlardan ihraç ediyordu, ancak Rusya'nın 24 Şubat'taki işgalinden bu yana, trenle veya küçük Tuna Nehri limanları aracılığıyla ihracat yapmak zorunda kaldı.

BM gıda şefi David Beasley, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e seslendi: "Eğer kalbiniz varsa, lütfen bu limanları açın."

Beasley, yaklaşık 125 milyon insanı besleyen ve tahılının yüzde 50'sini Ukrayna'dan satın alan Dünya Gıda Programı'na başkanlık ediyor.

"Bu sadece Ukrayna ile ilgili değil. Bu, konuştuğumuz gibi açlığın eşiğinde olan yoksulların en fakirleriyle ilgili, "dedi Beasley.

Rusya'nın Şubat ayında komşusunu işgal etmesinden önce Ukrayna, dünyanın ekmek sepeti olarak görülüyordu ve limanları aracılığıyla ayda 4,5 milyon ton tarım ürünü ihraç ediyordu - gezegenin buğdayının yüzde 12'si.

Bu arada, Rusya ve Ukrayna birlikte küresel buğday arzının yaklaşık üçte birini oluşturuyor. Ukrayna aynı zamanda mısır, arpa, ayçiçek yağı ve kolza tohumu yağının önemli bir ihracatçısıdır; Moskova'yı Ukrayna'daki savaşında destekleyen Rusya ve Belarus, bir mahsul besin maddesi olan küresel potas ihracatının yüzde 40'ından fazlasını oluşturmaktadır.