Biden, Erdoğan'la Görüşmesi Hakkında Detay Vermekten Kaçındı

Geçtiğimiz günlerde 30 müttefik ülkenin katıldığı Brüksel’de düzenlenen NATO Zirvesi’ne katılan ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme yaptı. Ancak, ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı son görüşmelerin ayrıntılarını paylaşmak için acelesi yok gibi görünüyor. Görüşme sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Biden’nın, ikilinin görüşmesinin detayları hakkında ağzının sıkı olduğu dikkat çekti. Gazetecilerin sorularını üstü kapalı yanıtlar veren Biden, Erdoğan ile görüşmesinin genel olarak iyi geçtiğini ve karşılıklı olarak memnun kaldığının altını çizdi.

Türkiye Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan ise, ABD'li mevkidaşı ile görüşmeyi "verimli ve samimi" olarak nitelendirdi.

15 Haziran'da ABD-AB zirvesi için Brüksel'deki Europa Binası'na geldiğinde gazetecilere konuşan Biden, yalnızca Türk mevkidaşı ile müzakereleri konusunda "çok iyi" hissettiğini belirtti.

Biden gazetecilerin sorularına yanıt olarak, “ABD'nin çekilmesinden sonra Türkiye'nin Afganistan'daki varlığını kabul edip etmediği sorulduğunda Biden, "Uzun görüşmelerimiz oldu ve görüşmemiz konusunda kendimi çok iyi hissediyorum. Bunu sana Türklerin anlatmasına izin vereceğim." ifadelerinde bulundu.

Daily Mail'e göre, ABD ve NATO güçlerinin Afganistan'dan çekilmesinin ardından Türkiye Kabil Havalimanı'nı korumayı ve işletmeyi teklif etti.

Erdoğan, Biden’la görüşmesinin ardından yaptığı basın toplantısında, "Afganistan'dan ayrılmamızı istemiyorlarsa, orada [Türk] desteği istiyorlarsa, ABD'nin bize vereceği diplomatik, lojistik ve mali destek büyük önem taşıyacaktır." ifadesinde bulundu.

Biden'ın kendisi ve Erdoğan'ın "olumlu ve verimli bir görüşme" yaptıklarını ve "Türkiye ve ABD ile gerçek ilerleme" kaydedileceğine güven duyduklarını söylediği bildirilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmeleri "verimli ve samimi" olarak nitelendirdi.

Erdoğan, "ABD-Türkiye ilişkilerinin çözülemeyecek hiçbir sorunu olmadığını ve bizim için işbirliği alanlarının sorunlardan daha zengin ve daha büyük olduğunu düşünüyoruz" dedi.

ABD ile Türkiye arasındaki ilişkiler, Türkiye'nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemleri satın alması ve ardından Washington'un Ankara'yı F-35 savaş uçağı programından çıkarmasıyla son yıllarda kötüleşti.

ABD'nin 20. yüzyılın başlarında Osmanlı İmparatorluğu tarafından Ermeni soykırımını tanıması, Ankara'nın bunu inkar etmesine rağmen, iki ülke arasındaki ilişkiler daha da kötüleşmişti.