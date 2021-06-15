Düğünlerde Yiyecek İçecek İkramı Tekrar Başladı

Bugün itibarıyla düğün ve nikah töreninde misafirlere yiyecek ve içecek ikramına yeniden başlandığı haberine ulaşıldı. Bunun yanı sıra, kapalı alanlarda ise daha önceden belirlenmiş olan azami 100 davetli sayısının da sonlanacağı bilgisi verildi. Sizler için güncel olarak yapılan açıklamalara göre düğün ve nikah törenleri ile ilgili detaylı bilgileri araştırdık ve konu hakkında detaylı bilgileri yazdık. İşte yiyecek ve içecek ikramına tekrar başlanan düğün ve nikah törenleri ile ilgili olarak merak edilen kısımlar…

Düğünler ve nikah törenlerinin 1 Haziran 2021 tarihinde başlaması sonrasında geçilen kademeli normalleşme dönemi ile birlikte 15 Haziran 2021 itibarı ile kapalı alanlarda azami daveti sayısının kaldırıldığı bilgisine ulaşıldı. Yapılacak olan düğünlerde yiyecek ve içecek ikramının da yeniden başladığı haberi vatandaş bilgisine sunuldu. Peki, uzun bir süredir devam eden korona virüs sebebi ile alınan tedbirler kapsamında değişiklik gösterilen düğün ve nikah törenleri ile ilgili açıklanan bilgiler nelerdir?

Tüm dünyayı ele geçiren korona virüs tedbirleri kapsamında düğünler ve nikah törenlerine bir süreliğine ara verilmiş ve vaka sayısının kontrol altında tutulması amaçlanmıştı. Vakıf sayılarında azalma görünmesi ile birlikte 1 Haziran 2021 tarihi itibariyle düğünler ve nikah törenleri göz önüne alınarak tekrardan başlamıştı. Yaz dönemine geçilmesi ile beraber kademeli normalleşme sürecine giriş yapılmış ve 15 Haziran günü itibari ile bazı kısıtlamaların kalktığı haberi öğrenilmişti. İşte düğünlerde azami daveti sayısı hakkında detaylı bilgiler ve düğünlerin sona ereceği saat…

Konu ile ilgili olarak açıklanan son bilgilere göre düğünlerde ve nikahlarda gelen davetlilere yiyecek ve içecek ikramına yeniden başlanacağı bilgisine ulaşıldı. Bunun yanı sıra kapalı alanlarda da daha önce belirlenmiş olan azami 100 davetli sayısının da sona ereceği söylenildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tedbirler sebebiyle düğünlerin saat 21.00 itibarı ile bitirileceği haberi de öğrenilen bilgiler arasında yer aldı.